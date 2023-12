As previsões arrepiantes da famosa vidente Baba Vanga para 2024

Uma das videntes mais populares por suas visões precisas do futuro tem causado controvérsia com suas misteriosas previsões para o ano de 2024 nas redes sociais. Trata-se da clarividente e mística búlgara Baba Vanga, que voltou a aterrorizar novamente com o que afirmou que acontecerá no próximo ano.

Baba Vanga e suas previsões arrepiantes para o ano de 2024

Baba Vanga, que faleceu há 25 anos, especificamente em 1996, deixou escritas suas previsões para cada ano, até o ano 5079, e tem sido amplamente reconhecida e aceita por acertar em previsões que marcaram a história, como o atentado de 11 de setembro e a pandemia Covid-19.

Mais uma vez, ela mantém todos em suspense sobre o que acontecerá em 2024, destacando diferentes e assustadores acontecimentos, como uma tentativa de assassinato do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Da mesma forma, ela previu uma grande crise econômica global e diversos ataques terroristas na Europa, bem como ataques biológicos.

A única profecia positiva e que traz um raio de esperança para a raça humana, de acordo com a Sky History, é o aumento dos avanços médicos em doenças incuráveis, como o Alzheimer e o câncer.

Suas previsões continuam impressionando

Ela previu que no próximo ano haverá fenômenos meteorológicos terríveis e catástrofes naturais, e que, além disso, os ataques cibernéticos contra as redes elétricas e as estações de tratamento de água aumentarão, o que representaria uma ameaça à segurança nacional de vários países.

Baba Vanga: Profeta acertou duas catástrofes naturais para 2022 e diz que haverá 3 eventos piores em 2024 / FOTO: Twitter: @HistoryLA

Embora tenham se passado anos desde a morte de Baba Vanga, suas previsões continuam surpreendendo a todos, pois muitas delas se cumpriram exatamente como ela previu e tiveram um impacto significativo na história. O atentado de 11 de setembro foi um dos dias mais sombrios na história dos Estados Unidos, mas esse evento foi previsto por Baba Vanga desde 1989.

“Os irmãos americanos cairão após serem atacados pelos pássaros de aço” e acrescentou “Os lobos uivarão em um arbusto e jorrarão sangue inocente”.