Ora-pro-nóbis: uma aliada para cabelos saudáveis e hidratados

Conhecida por sua riqueza em vitaminas e nutrientes, a ora-pro-nóbis, uma trepadeira abundante na região Sudeste, especialmente em Minas Gerais, vai além de sua classificação como PANC (Planta Alimentícia Não Convencional). Além de ser um ingrediente versátil para dietas vegetarianas, essa planta oferece benefícios notáveis para a saúde capilar. Descubra como ela favorece a hidratação e recuperação de cabelos danificados.

Nutrientes Poderosos para Cabelos Vibrantes

Um estudo publicado no Plant Foods Hum Nutr destaca a alta concentração de vitaminas A, B, C, cálcio, zinco e ferro na ora-pro-nóbis. Esses nutrientes não apenas possuem propriedades regeneradoras, mas também desempenham um papel crucial na recuperação de fios danificados. A planta atua profundamente na fibra capilar, proporcionando hidratação intensa devido à sua abundância de nutrientes essenciais.

Força e Vitalidade Capilar por Meio dos Aminoácidos

A ora-pro-nóbis é elogiada pelo médico tricologista Misael Do Nascimento, integrante da equipe Nutrindo Ideais, por sua concentração de aminoácidos essenciais e não essenciais. A lisina, leucina, triptofano, arginina, serinas e glicinas presentes na planta, juntamente com as vitaminas A e B, conferem aos cabelos uma vitalidade única. A ação antioxidante da planta contribui para cabelos mais fortes e saudáveis.

Combate à Queda de Cabelo e Proteção Antimicrobiana

A ora-pro-nóbis revela-se eficaz no tratamento da queda de cabelo, especialmente em alopecias do tipo eflúvio telógenos nutricionais. O conjunto de vitaminas A, B e C, cálcio, zinco e ferro desempenha um papel crucial nesse processo. Além disso, estudos do International Journal of Molecular Sciences ressaltam a ação antioxidante e antibacteriana da planta, oferecendo proteção contra micoses, tineas e outras infecções no couro cabeludo.

Modos de Uso Adequados

Misael destaca a importância de usar a ora-pro-nóbis de maneira correta, seja na forma de óleo aplicado diretamente no cabelo ou através do consumo oral, seja crua ou cozida. Adverte também sobre os perigos das receitas caseiras sem supervisão especializada, enfatizando a necessidade de avaliação individual para garantir resultados eficazes. Afinal, a saúde capilar é um reflexo complexo do equilíbrio interno, e a ora-pro-nóbis emerge como uma aliada valiosa nessa jornada.

