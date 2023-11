Mini Bob com franja: a tendência para rejuvenescer depois em dezembro de 2023

Se você já está pensando em uma renovação de visual para dezembro de 2023, apresentamos o mini bob com franja, uma tendência que continua a crescer.

Tem um ar parisiense, charmoso e feminino bastante atraente quando buscamos conforto e frescura acima de tudo é algo que definitivamente queremos depois dos 50 anos.

Mini Bob com franja 2023

Os especialistas o descrevem como uma versão mais polida do blunt bob, que é mais desfiado e curto para uma aparência natural e relaxada. No caso do mini bob com franja 2023, ele tem um aspecto cuidado e ponderado que traz elegância.

De acordo com Diário de Sevilha, pode-se descrever como “um corte muito mais curto do que o clássico bob, o mini bob com franja se ajusta à área do pescoço (nem mais alto nem mais baixo), proporcionando ao rosto frescor e naturalidade”, aspecto que se traduz em rejuvenescimento.

A franja normalmente é usado reto para enquadrar as feições, mas você pode usar um pouco mais longo e aberto tipo cortina se você tem o rosto arredondado ou oval e quiser disfarçar o volume nas bochechas.

Se você quiser dar uma pequena mudança no seu visual, pode apostar no estilo invertido, deixando a parte de trás um pouco mais curta. O lado positivo é que a sua cabeleira fica natural, então você não precisa passar muitos minutos presa ao secador ou à chapinha.

Na verdade, os especialistas dizem que o efeito glamoroso que o distingue é alcançado exatamente com o cabelo natural para parecer despreocupado, mas ao mesmo tempo arranjado. As de cabelo ondulado ou encaracolado não devem se coibir por isso, pois também lhes beneficia de grande maneira e cuida dos cacheados naturais do cabelo.