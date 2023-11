Selena Gomez esbanja estilo com unhas discretas e elegantes

Selena Gomez acaba de deixar claro que o pêndulo da tendência vai balançar totalmente em direção das unhas nude. E nos últimos anos temos visto uma mudança impressionante na arte das unhas; famosas com designs elaborados na ponta dos dedos e unhas mais longas também são menos populares hoje em dia, algo que o empresário da Rare Beauty confirma.

O artista de unhas preferido de Gomez, Tom Bachik, compartilhou uma foto de sua mania atual, e é um argumento muito forte para a abordagem ‘menos é mais’ para as unhas. Você já ouviu falar em maquiagem sem maquiagem? Este é um esmalte faz parecer que tem verniz. Você pode ver as pontas naturais das unhas de Selena, que são um tanto arredondadas e longas o suficiente para mal ultrapassarem a ponta dos dedos.

A única razão pela qual ela é conhecida por usar esmalte é devido ao brilho do look. E, felizmente, Bachik revelou exatamente quais esmaltes ela usou.

Ela começou com Essie Here to Stay Base Coat, antes de passar para um clássico rosa-claro, tom Mademoiselle da mesma marca, ‘para o nude perfeito, sutil e chique’. Ela então finalizou com Essie Good to Go Top Coat e, uma maneira fácil de criar uma aparência saudável, ela usou o óleo de cutícula exclusivo.

Embora fosse quase impossível ver suas mãos em meio à agitação do evento, Gomez estava usando essa manicure quando foi vista com Taylor Swift, Gigi Hadid e Sophie Turner em Nova York no fim de semana.

Mais um motivo para agradecer a Bachik pelo fabuloso close das unhas da atriz.

FONTE: ALLURE US

