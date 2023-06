Carolina Herrera revela quais as cores de esmalte para você ficar ainda mais elegante

Quando se trata de dicas de moda para se vestir elegantemente, Carolina Herrera tem as melhores recomendações para as mulheres. A estilista venezuelana de 84 anos tem marcado tendências ao longo de quatro décadas, tornando-se uma referência de glamour.

Carolina Herrera Getty imágenes (Mike Pont/WireImage)

Para Carolina Herrera, ter uma aparência elegante vai muito além de suas roupas, mas também em seu cuidado pessoal. Por isso, o cuidado com as unhas é um aspecto importante para a imagem de uma pessoa que quer parecer mais arrumada.

A estilista recomenda que, com o passar dos anos, a mulher opte por uma manicure natural, utilizando esmalte transparente ou nude, pois aplicar uma camada desta tonalidade nas unhas trará luminosidade. Além disso, juntamente com um bom lixamento e corte das unhas (clássico) fazem a mulher parecer mais jovem.

Qual cor de unhas devo usar para parecer mais elegante?

Além do verniz transparente para unhas, outra boa alternativa são os tons nude e suaves, ou seja, nada de tons chamativos. A empresária é uma defensora do natural e minimalista, por isso, ela costuma optar por esses tipos de esmaltes. A razão é que essas cores são sinônimos de limpeza e higiene.

Estos son los colores de uñas que recomienda Carolina Herrera. (@magnificientnails @ddaily_nails @cult_manicura)

Usar tons de unhas similares à pele fará com que pareçamos mais naturais. Além disso, evita que as pessoas desviem a atenção para as mãos, criando uma harmonia no visual. O tom de rosa pálido para as unhas, por exemplo, projeta uma imagem mais feminina, enquanto os tons nude combinam com qualquer roupa.

Estes são alguns dos tons favoritos da empresária, pois eles dão um visual mais sofisticado às unhas. Então não espere para seguir o seu exemplo e esmalte já as suas unhas.

