Esmalte em gel: o produto é seguro para as unhas?

Um dos cosméticos mais utilizados no momento, o esmalte em gel tem se tornado bastante popular. É considerado o divisor de águas da indústria das unhas, pois as deixa resistentes e bonitas por mais tempo.

O produto é como um cavaleiro de armadura brilhante para suas unhas, protegendo-as do desgaste diário. Além disso, é uma tela para a sua criatividade, com um arco-íris de cores e infinitas possibilidades de Nail Art. É a escolha certa para conseguir aquele visual perfeito.

O esmalte em gel é seguro para uso nas unhas?

Usar esmalte nas unhas pode ter vários efeitos colaterais potenciais, especialmente quando não é aplicado ou removido corretamente. Aqui estão alguns efeitos colaterais comuns associados a ele:

Fraqueza das unhas: Pense no esmalte como aquele amigo entusiasmado que às vezes pode cansá-lo. O uso frequente pode fazer com que suas unhas naturais pareçam mais frágeis, com maior probabilidade de quebrar ou rachar.

Afinamento de unhas: Imagine sua unha como um pedaço de madeira resistente que, com o tempo, pode ficar mais fino com todo o lixamento e lixamento que ocorre durante o processo de polimento.

Unhas quebradiças: O uso prolongado do esmalte ou não se despedir dele adequadamente pode fazer com que suas unhas pareçam vidro delicado, com tendência a quebrar.

Reprodução (Foto: Reprodução/Freepik)

Amarelamento: imagine esses tons de esmalte mais escuros como os culpados por trás de suas unhas naturais, que ficam com um tom sutil de amarelo, como uma memória desbotada.

Descascamento ou lascamento: Se o seu esmalte em gel não sentir o amor durante a aplicação ou cura, ele pode começar a apresentar problemas prematuramente, com pedaços descascando ou lascando.

Reações alérgicas: Assim como algumas pessoas podem ser alérgicas a certos alimentos, algumas pessoas podem desenvolver alergias cutâneas aos produtos químicos do esmalte, causando reações com coceira, vermelhidão ou inchaço.

Risco de infecção: Às vezes, a umidade presa sob o gel ou a preparação inadequada podem atrair visitantes indesejados, como fungos ou bactérias, para as unhas, causando infecções graves.

Danos durante a remoção: Pense em métodos de remoção agressivos, como raspar ou escolher, como uma aventura DIY imprudente que pode acabar danificando a superfície natural da unha.

Irritação da pele: escovar acidentalmente a pele com esmalte em gel durante a aplicação ou remoção, pode causar irritação na pele ou até mesmo reações alérgicas.

Como aplicar esmalte em gel com segurança e reduzir as chances danos?

Escolhas de qualidade: comece escolhendo marcas de esmaltes em que você confia. Procure aqueles que anunciam com orgulho que são “livres de 3″, “livres de 5″ ou “livres de 7″, indicando que são feitos sem certos produtos químicos nocivos, como formaldeído, tolueno e DBP.

Prepare-se corretamente: comece com unhas limpas e secas. Se houver algum resíduo ou óleo nas unhas, limpe-as delicadamente com um removedor de esmalte.

Base Coat: Imagine isso como um escudo protetor para suas unhas. Sempre aplique uma camada de base transparente antes do esmalte colorido. Não só ajuda a fixar melhor a cor, mas também evita que as unhas manchem.

Paciência compensa: deixe cada camada de esmalte secar completamente antes de adicionar outra. A pressa pode causar bolhas e cobertura irregular.

A moderação é importante: dê um descanso às suas unhas entre as aplicações de esmalte. Ficar sem esmalte por alguns dias ou até uma semana ajuda a recuperar as unhas.

Remoção suave: Na hora de remover o esmalte, use um removedor sem acetona. A acetona pode ser dura para as unhas e cutículas. Molhe uma bola de algodão, pressione-a sobre a unha e esfregue suavemente o esmalte, seguindo a direção natural da unha.

Agora que você sabe como aplicar o esmalte em gel corretamente, não correrá o risco de danificar suas unhas ou causar-lhes qualquer possível desconforto.

