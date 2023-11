Gucci reinventa a icônica bolsa Horsebit 1955 com Billie Eilish

Gucci apresenta uma versão inovadora da bolsa Horsebit 1955, que nesta ocasião se transforma através de uma estética assimétrica que ganha vida com Demetra (sem componentes de origem animal, que alia qualidade, suavidade e durabilidade).

A novidade em colaboração com a musical artista Billie Eilish , conhecida por ser uma grande ativista, como detalhado pela revista Marie Claire.

Elaborada com 75% de matéria-prima de origem vegetal, deve-se destacar que Demetra é isenta de componentes de origem animal, é o culminar de dois anos de pesquisa e desenvolvimento por técnicos e artesãos próprios, bem como foi produzido em Itália desde 2021 em uma fábrica da Gucci.

Ainda de acordo com as informações, os vídeos de apresetação são uma série de momentos cinematográficos, entrelaçados em um trabalho espontâneo que parece um álbum da vida de Billie e tem como cenário sua música, “What Was I Made For?”. Confira:

Com informações da revista Marie Claire

LEIA TAMBÉM: