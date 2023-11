O dia em que famosa desafiou Carolina Herrera! Ela combinou minissaia e tênis aos seus 35 anos

Na segunda-feira, 30 de outubro, Lionel Messi levou para casa nada menos que o seu oitavo “Prêmio Bola de Ouro” e para essa façanha o famoso jogador argentino estava acompanhado de sua família e sua esposa Antonela Roccuzzo.

A famosa empresária apostou em um sofisticado vestido preto da Louis Vuitton, refinado, minimalista e com um alço que dava aquele toque especial e sensual ao vestido composto por detalhes dourados em forma de elos.

Antonela Roccuzzo é reconhecida por levar um estilo fresco, minimalista e simples, aproximando sua moda às pessoas e ultrapassando aquela linha invisível que costuma existir com as celebridades para mostrar às mulheres que com roupas que não necessariamente são de designer, você pode continuar parecendo igualmente elegante e estilizada. É a prova de que não é necessário gastar para parecer perfeita.

Com simples jeans ou looks esportivos, uma das mulheres com maior poder aquisitivo prova que o estilo não está em conflito com peças low-cost, pelo contrário, e com seu recente conjunto de tênis, ela mostrou que Carolina Herrera estava errada.

Antonela Roccuzzo desafia a Carolina Herrera com uma mini saia e tênis

Antonela Roccuzzo é uma importante embaixadora da marca de roupa desportiva 'Alo', mostrando os seus melhores conjuntos para ir ao ginásio, correr ou fazer yoga com um estilo confortável e fashionista, mas desta vez, a rosarina surpreendeu a todos, esquecendo os seus clássicos jeans e leggings para apostar numa pequena saia.

O seu conjunto de pano azul, tinha um estilo como se fosse um uniforme de tênis, mas o melhor do seu visual é que é uma opção ideal se você estiver procurando um conjunto casual. Sua camiseta de gola 'V' incluía um fecho que dava ainda mais aquele ar esportivo e ela o combinou com tênis brancos, além de uma pequena bolsa cinza e um visual despreocupado e natural com ondas leves e pouca maquiagem.

O que disse Carolina Herrera sobre a combinação de minissaias com tênis?

Antonela Roccuzzo mostrou que as minissaias não são vulgares depois dos 30 e os ténis ainda são uma aposta segura, confortável e chique para várias mulheres, tudo isso apesar do que Carolina Herrera possa dizer sobre essas duas peças de roupa, que aliás, estão muito longe de estar entre as suas favoritas.

As regras da famosa designer para envelhecer com elegância ditam que minissaias estão proibidas, especialmente depois dos 40: “Vejo muitas mulheres nas ruas e, de trás, elas parecem muito bonitas com seus cabelos longos e minissaias, mas quando se viram... argh! Elas são senhoras e não aceitam isso”. Comentou Carolina Herrera.

Se pensarmos um pouco, Antonela Roccuzzo ainda não quebrou esta regra da venezuelana, mas sim uma sobre o calçado que ela mais odeia: Tênis! Eles são totalmente proibidos para Herrera, não importa a idade, pois ela menciona:

“Eu não ando de tênis, mas sim de sapatos sem salto. Parece estranho, como aquelas pessoas que vão para o ginásio e colocam calças e, de repente, saem usando-as. Parecem horríveis! Tudo tem o seu momento”.