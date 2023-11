5 dicas fáceis para que seus saltos não destruam seus pés. Adeus à dor!

Os saltos são um símbolo de elegância, sensualidade e porte, mas sendo honestas, usá-los pode chegar a ser uma verdadeira tortura para milhares de mulheres, seja pela dificuldade em caminhar com eles ou pelo incômodo de usá-los durante um longo período de tempo.

Mas se algo for um fato, é que este calçado continua sendo um dos favoritos das mulheres, mas isso não pode tornar-se sinônimos de dor! Por isso, aqui deixamos algumas dicas úteis e fáceis para que seus saltos não te machuquem mais e destaques com passo firme por aí aonde você for.

Como evitar que os saltos te machuquem? Pexels (Pexels)

Se você é daquelas que vivem sob a regra de "Antes morta que simples", certamente esta informação lhe interessa. Esqueça de uma vez os calos, dores, inchações e até mesmo as fricções. Liberte-se dos seus saltos e seja você quem manda sobre o seu calçado e não o contrário. Lembre-se que para ser bonita, você não precisa necessariamente sofrer.

5 truques para que seus saltos não te machuquem:

Existem infinitas dicas que podem ajudá-la a fazer com que os saltos deixem de machucã-la, algumas mais básicas, como praticar com este tipo de calçado, caminhar constantemente e não parar demasiado e, caso isso aconteça, o melhor é sentar-se e descansar.

Existem outros mais polêmicos ou "complicados" como os conselhos dados pelas celebridades, como usar creme com ibuprofeno para "relaxar" o pé e aguentar toda a noite. Aqui deixamos os mais simples e úteis, que são fáceis de seguir.

Tamanho e ajuste correto

O tamanho e o ajuste são cruciais, lembre-se de usar um sapato que se ajuste corretamente, pois um muito grande pode deixar arranhões, enquanto um muito apertado pode te dar bolhas Não sofra! Certamente haverá um par que se adapte às suas necessidades.

Palmilhas de gel

Palmilhas de gel são usadas para fornecer amortecimento extra aos pés e ajudar a aliviar a dor nas articulações. Elas são usados para ajudar a melhorar a postura e prevenir lesões e também para reduzir o desconforto nos pés e tornozelos.

As palmilhas são um grande aliado, pois ajudam o seu pé a não carregar todo o peso, mas sim amortecê-lo, protegendo a parte frontal da pressão, o que reduzirá a dor e a fadiga.

Dicas para que seus saltos não machuquem Unsplash (Unsplash)

Fita de dupla face

Esta fita tem grandes benefícios, um deles é que ajuda o seu pé a não se mover em absoluto, o que lhe dá segurança ao andar.

Amarrar seus dedos

Esse truque é um dos mais divulgados na internet, pois menciona que você deve amarrar o seu terceiro e quarto dedo para aliviar a dor que se produz no metatarso e para que você se sinta mais confortável ao andar de salto alto.

Congelar seus sapatos

Sim, você leu certo, congelar seus sapatos pode ser uma ótima opção se o que você procura é que esses sapatos que tanto apertavam finalmente se adaptem a você. Não tenha medo de colocá-los em uma sacola de plástico no congelador por algumas horas, e depois coloque-os, você verá a diferença.