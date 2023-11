Cabelos: 3 tipos de mechas que as famosas amam para rejuvenescer: retiram até 15 anos

Mechas que as famosas usam Estão em tendência e rejuvenescem (@jenniferaniston, @beyonce, @jlo/Instagram)

Embora muitas vezes passe despercebido, um dos melhores segredos de beleza são os tipos de mechas que as famosas amam para se rejuvenescerem.

Recorrem à colorimetria para dar luz ao rosto, disfarçar as rugas e afinar as feições, por isso sempre parecem congeladas no tempo e muito modernas!

As famosas adoram três tipos de mechas para rejuvenescer o visual:

Mechas ‘money piece’

O que torna especial este tipo de mechas é que elas delineiam o rosto, não importa se são mulheres loiras ou morenas. Elas se caracterizam por fundir-se no cabelo entre meios e pontas, realçando especialmente os mechões mais próximos da pele.

Eles trazem luz, dão brilho, volume e dimensão ao cabelo e enfatizam as feições ao enquadrar o rosto, mas também disfarçam as imperfeições. O bom é que não nascem diretamente da raiz, então você só precisa se concentrar no cuidado da cor para que durem por mais tempo.

Cabelos ‘melting blonde’

Estas são as favoritas de JLo, que ela tem usado de muitas maneiras ao longo dos anos. Clareando a cor do cabelo com um degrade muito sutil, que parece natural e orgânico.

É um dos tipos de mechas que as famosas amam para rejuvenescer porque procura-se chegar a um tom ligeiramente mais claro que as bases naturais, assim torna-se mais eficaz para aquelas que desejam um clareamento quase uniforme.

Mechas ‘baby fine’

Certamente você notou em estrelas como Sarah Jessica Parker. As mechas ‘baby fine’ são feitas desde a raiz, conseguindo assim um efeito de maior densidade e luz na parte de cima do cabelo. Elas são aplicadas nas babylights, mas estas vão em pequenas seções do cabelo que se deseja clarear.

Rejuvenesceremos nossa imagem ao iluminar o nosso rosto e difuminar as rugas, dará mais volume e densidade ao nosso penteado, além de nos deixar com um visual estilizado.