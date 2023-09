Moda praia 2024: veja como arrasar no verão

O verão está chegando e com ele a vontade de aproveitar ao máximo o calor e o sol na praia ou na piscina. Mas, para arrasar no visual, é importante ficar por dentro do que vai rolar no próximo verão.

Neste artigo, vamos falar sobre as principais tendências de moda praia primavera verão de 2024, além de dar algumas dicas para você montar um look perfeito.

Quais são as tendências para a primavera verão?

Cores vibrantes

As cores vibrantes estão em alta na moda praia, como o amarelo, o laranja e o vermelho. Elas são perfeitas para quem quer dar um toque de alegria e descontração ao look.

Recortes estratégicos

Freepik

Os recortes estratégicos são outra tendência forte na moda praia. Eles ajudam a valorizar o corpo e a criar um visual mais moderno.

Texturas

As texturas também são um destaque na moda praia. Biquínis e maiôs com texturas, como crochê, renda e tule, são uma ótima opção para quem quer um look mais sofisticado.

Acessórios

Os acessórios também são importantes para compor o look de praia. Óculos de sol, chapéus e bolsas são itens essenciais para proteger do sol e completar o visual.

Dicas extras:

Escolha um biquíni ou maiô que valorize o seu corpo.

Não tenha medo de ousar nas cores e estampas.

Não esqueça dos acessórios.

Com essas dicas, você vai arrasar no look de praia e aproveitar ao máximo o verão.

Aproveite as tendências da moda praia primavera/verão de 2024 para montar um look perfeito e arrasar na praia ou na piscina!

