“Estúpida e ridícula”: a grosseira reação do pai de Piqué para a nova música de Shakira

A letra da nova música “El Jefe”, de Shakira continua causando múltiplas reações, mas o que ninguém imaginou é que o pai de Piqué responderia tão rapidamente.

E é assim que algumas linhas de seu novo material estariam dedicadas a ele: “Não há mal que dure mais de cem anos, mas aí está meu ex-sogro que não pisa na sepultura”. Com isso, a cantora não só conquistou aplausos de seus fiéis fãs que consideram que Joan Piqué merecia isso e até mais depois de despejá-la injustamente de sua casa em Barcelona, como também ganhou o repúdio do pai do seu ex.

Através do canal do Youtube Kalymonchi foi divulgado que o avô de Milan e Sasha teria classificado como “lixo” o novo single da colombiana e, se isso não bastasse, ele a chamou de “Estúpida e ridícula”, além de falta de respeito por ameaçar uma pessoa idosa como ele.

O pai de Piqué reagiu ao novo hit de Shakira

Também se soube que Joan Piqué alegaria que, desta vez, Shakira mostrou que não tem respeito com as pessoas e que usa sua música apenas para ofender. Com isso, ele ganhou ainda mais rejeição dos fãs da cantora, que consideram que ele é um ‘homem sem sentimentos’ como seu filho.

Isto também causou comentários nas redes sociais, pois ninguém se posicionou a favor do ex-sogro da colombiana, que se encarregou de desviar fundos dos ganhos da sua ex-nora, quase deixando-a na falência.

“Esse senhor não tem moral para insultar nossa rainha”, “O que há com ele?”, “E por que ele se sente ofendido, o que ele esperava?”, “Shaki foi bem suave”, “Com todo o carinho para o velho. Hahahaha nem o ex-sogro escapou”, foram algumas das reações geradas pela reação do pai do atleta, que agora faz o papel de magoado e ofendido após o lançamento da nova música da colombiana.