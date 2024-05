Mãe diz que jovem atacada com ácido nunca tinha recebido ameaças e está indignada: “Ciente de tudo”

Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, foi atacada com ácido no PR; mãe diz que lesões ocorreram na parte interna da boca

A mãe da jovem Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, que foi atacada com ácido em Jacarezinho, no Paraná, contou que a filha está indignada com a violência que sofreu. Segundo Regiane, a filha nunca tinha sido ameaçada pela autora do crime, uma mulher de 22 anos que foi presa e confessou que agiu por ciúmes do companheiro.

ANÚNCIO

Regiane conversou com Patrícia Poeta, no programa “Encontro”, na manhã desta segunda-feira (27), quando contou que a filha se relacionou com o rapaz em questão, mas não imaginava que a mulher podia agir por ciúmes.

“Que eu saiba, nunca teve ameaça. Sei que tinha uma rivalidade. Uma era ex, a outra era atual. A atual passou a ser ex e a ex passou a ser atual. Mas nunca imaginaria que uma pessoa seria capaz de fazer um absurdo desse”, disse Regiane.

Isabelly segue internada no Hospital Universitário de Londrina (HU), em estado estável, respirando sem ajuda de aparelhos e consciente. A mulher contou que a filha sofreu lesões na parte interna da boca.

“A queimadura dela só foi dentro da boca, fora não. Não tem nada no rosto dela. Não afetou nenhum órgão, só dentro da boca mesmo. O rosto dela não. Parte do peito dela, mas bem pouco. Ela está bem, está conversando, já está ciente de tudo que aconteceu”, ressaltou a mãe.

Mulher é presa e confessa que atacou com ácido a jovem Isabelly Mouro, de 23 anos, por ciúmes do marido (Reprodução/Redes sociais/PM)

Ciúmes

A agressora contou à polícia que viu mensagens no celular do companheiro, trocadas com Isabelly, que a deixaram com ciúmes. Em algumas dessas conversas, os dois teriam rido de características físicas dela e, por isso, a jovem decidiu atacar a vítima.

Ainda no depoimento, a mulher disse que comprou soda cáustica, também conhecida como hidróxido de sódio, em um supermercado, 15 dias antes do ataque. O produto normalmente é usado em limpeza doméstica, mas, se ingerido, pode causar graves danos à saúde.

ANÚNCIO

Assim, na tarde da última quarta-feira (22), Isabelly foi atacada enquanto voltava da academia. A mulher, que usava roupas escuras e uma peruca loira, se aproximou da jovem em uma rua e jogou o líquido.

Isabelly apareceu em imagens de câmeras de segurança, desesperada, pedindo socorro a populares, que a ajudaram. Ela foi levada a um hospital da cidade, onde segue internada.

Na sexta-feira (24), a suspeita acionou a Polícia Militar dizendo que estava sendo perseguida e, depois, confessou a autoria do ataque. Ela foi indiciada por tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil, emboscada, meio cruel e feminicídio tentado.

A mulher segue presa, à disposição da Justiça. Como seu nome não foi revelado, não foi possível localizar sua defesa.