Confira o resultado da Lotofácil desta segunda-feira

O sorteio desta segunda-feira da Lotofácil deve pagar ao apostador que acertar as quinze dezenas um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

ANÚNCIO

Os números sorteados para a Lotofácil nesta segunda-feira são:

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 16, 21, 23, 25

DUAS APOSTAS DE SP FATURARAM

O sorteio de sábado da Lotofácil teve quatro ganhadores, dois deles de São Paulo, uma de Belo Horizonte e um de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. As apostas de SP foram feitas nas cidades de Jandira e na Capital e cada um dos ganhadores embolsou R$ 411.087,57.

Na faixa dos 14 acertos, 316 apostas ganharam R$ 1.558,69 no sorteio de sábado e 9.096 que acertaram 13 números faturaram, cada uma, R$ 30,00.

Quina sorteia R$ 5 milhões

O prêmio da Quina está acumulado e deve pagar nesta segunda-feira ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 5 milhões, de acordo com a Caixa.

Veja os números sorteados para a Quina:

12, 23, 36, 51, 71