Até quando vai o frio em São Paulo?

O paulistano acordou nesta segunda-feira debaixo de uma grossa camada de cobertas, após a chegada de uma frente fria que fez com que o final de semana fosse frio e chuvoso.

Nesta segunda-feira, os termômetros marcaram durante a madrugada a mínima de 15º C, temperatura que o morador da cidade de São Paulo já tinha desacostumado, que a massa de ar quente estacionada no centro-oeste fazia o calor na cidade passar da casa dos 30º C nos últimos tempos.

E o frio não deve parar por aí. Uma segunda frente fria deve chegar ao sudeste nesta terça-feira, trazendo uma massa de ar frio que deve atingir todas as regiões do estado de São Paulo. Nesta terça o dia deve começar com garoa, mas o tempo firma durante o dia. A chuva deve atingor ainda a região do Vale do Paraíba, o litoral norte, Serra da Mantiqueira e cidades como Franca, Mococa, Ribeirão e São Simão.

A previsão para o decorrer da semana é que a chuva e o frio continuem toda a semana, com madrugadas ainda mais frias nos próximos dias, podendo chegar a 11º C. Durante a semana, a máxima prevista varia entre 19º C e 21º C. A chuva deve dar uma trégua entre quarta e quinta-feira, dia do feriado de Corpus Christi, na maior parte do estado.

No litoral, as cidades continuam recebendo muita umidade trazida pela frente fria. Os dias devem ser nublados, com muitas nuvens carregadas e chuvas fracas e moderadas pelo menos até a próxima sexta-feira.