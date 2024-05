Mortes misteriosas: mulher encontra pais e marido esfaqueados dentro de casa no interior de São Paulo

Casal de idosos e genro foram encontrados mortos com marcas de facadas, em Agudos, no interior de SP

A Polícia Civil investiga as mortes de três pessoas da mesma família em Agudos, no interior de São Paulo. As vítimas são o casal Joana Fátima Sanches Carrasco, de 70 anos, e Aparecido Roberto Carrasco, de 74, além do genro deles, Valdinei de Souza, de 57. A filha dos idosos e esposa do homem, Karina Sanches Carrasco, de 46, foi quem encontrou os corpos com marcas de facadas.

O caso aconteceu na manhã da última sexta-feira (24), na casa em que os idosos moravam, no bairro Professor Simões. Conforme a polícia, Karina, que é servidora pública, disse que estava trabalhando e não conseguiu falar com o marido. Ela sabia que o companheiro tinha saído para caminhar e, no trajeto, sempre passava na casa dos sogros. Assim, ela tentou contato com os pais, sem sucesso.

A mulher decidiu ir até a casa dos pais e, chegando lá, já encontrou os dois e o marido mortos. Joana estava caída na cozinha, enquanto Aparecido Roberto estava na sala. Já o corpo de Valdinei estava em um dos quartos. Além disso, segundo Karina, o fogão da casa estava pegando fogo.

O socorro foi acionado, mas as vítimas já estavam sem vida. Os corpos foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), onde passaram por exames necropsiais. Depois disso foram liberados e os sepultamentos foram realizados no sábado (25).

A polícia informou que ainda trabalha para descobrir o que aconteceu e nenhuma hipótese foi descartada. A corporação apura de eles foram vítimas de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ou se foram assassinadas por outro motivo. Porém, por enquanto, as dúvida permanecem, já que nada foi roubado da casa e não havia sinais de arrombamento.

A cidade, de pouco mais de 37,6 mil habitantes, está chocada com o crime. Tanto a família dos idosos quanto do genro eram muito conhecidas. “As duas famílias são tradicionais, descendentes de fazendeiros na região. Eram pessoas muito conhecidas, que tinham a maior estima da população local. A cidade parou por conta disso”, disse o advogado Matheus Piotto, que representa Karina, em entrevista ao “Metrópoles”.

O defensor diz que Karina prestou depoimento à polícia no domingo (26). Ela acredita mesmo que os parentes foram vítimas de um assalto.