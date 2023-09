Os signos que demoram para dar respostas no amor

Alguns signos do zodíaco podem ser muito cautelosos com seus sentimentos e relacionamentos, o que os fazem demorar a dar respostas no amor.

Confira mais a seguir:

Touro

Os taurinos são cautelosos, o que pode torná-los hesitantes em responder ao amor. Eles precisam de tempo para avaliar a situação e decidir se é algo que vale a pena investir. Se abrir emocionalmente não é algo que se dá facilmente, então pode levar um tempo para que eles se sintam confortáveis o suficiente para expressar seus sentimentos.

Virgem

Os virginianos são muito práticos e analíticos, o que pode torná-los hesitantes em responder ao amor sem ter certeza do que devem fazer. Eles precisam de tempo para considerar todas as possibilidades antes de tomar uma decisão, pois ela será concreta em sua vida. Sua postura crítica consigo mesmos e com os outros, não permite alguns erros de principiante.

Escorpião

Os escorpianos são conhecidos por serem intensos e apaixonados, mas também podem ser muito reservados e protegem bastante seus sentimentos. É preciso que ele consiga confiar em alguém o suficiente para se entregar ao amor e isso atrasa algumas respostas.

Capricórnio

Os capricornianos são muito focados em suas carreiras e objetivos, o que pode torná-los hesitantes em responder ao amor, pois não tem tempo o suficiente para ele. Ao ter dificuldade em equilibrar sua vida pessoal e profissional, eles podem precisar de tempo para avaliar se um relacionamento é algo que eles devem se comprometer. Esse signo constrói a confiança com cautela.

