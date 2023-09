Os signos que podem formar casais que ficam por um fio

Quando se trata de amor, alguns signos do zodíaco podem formar casais que passam por momentos muito delicados na relação.

Confira quais são:

Áries e Câncer

Existe uma devoção e consistência exigida no amor pelo canceriano, que o ariano pode não se importar tanto, pois está sempre disposto e encarar novas emoções ou mudanças. A convivência pode se tornar difícil e as impulsividades podem causar uma sensibilidade que deixa a relação por um fio.

Áries e Leão

Os dois podem ser muito compatíveis, se motivando e se apaixonando muito um pelo outro. No entanto, eles podem competir pela atenção e por quem leva o controle da relação. As coisas ficam por um fio, quando o respeito é colocado de lado por disputas que atrapalham a conexão.

Áries e Virgem

O ariano e o virginiano podem se construir uma forte atração, mas quando a vida começa a ser compartilhada de forma mais profunda, as coisas tendem a ficar delicadas. Isso acontece porque um encara a vida com impulsividade e se deixa levar pelo calor do entusiasmo, enquanto quem é de Virgem para e olha todos os detalhes. O choque por se movimentar a todo custo do ariano irá deixar as coisas por um fio.

