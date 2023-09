Os signos que agora serão provocados por Vênus, o planeta do amor

Setembro de 2023 começa com um toque especial de Vênus, o planeta do amor, que retoma seu movimento direto e fará certas provocações na vida de alguns signos do zodíaco.

Confira quais são:

Câncer

Os sentidos ficam aguçados e existe muita intuição o ajudando a se comunicar com as pessoas ou compreender os processos de coisas importantes na sua vida. É momento de estar mais conectado com o seu interior e instintos, mas sem deixar se precipitar, pois os outros podem não estar no mesmo ritmo do que você.

Leão

Momento de ser provocado sobre solucionar problemas nos relacionamentos até tomar uma atitude. A maior revolução pode ser uma oferta de paz e compreensão, o que nem sempre é um caminho escolhido por você. Deixe que a leveza e o carisma o ajudem a resolver os problemas sem medo.

Virgem

Depois de olhar para o passado, você será provocado a olhar para si mesmo com muita honestidade. É hora de reservar um tempo e energia para se cuidar e estar mais presente; reflexões podem tornar o momento delicado, mas é hora de não temer mais aceitar os erros e as consequências; esse é o primeiro passo para seguir em frente.

