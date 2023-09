Os signos que passam por mudanças na vida amorosa graças a Vênus, o planeta do amor

Em 3 de setembro, Vênus, o planeta do amor, saiu do período retrógrado e volta a se movimentar de forma direta, o que irá gerar mudanças na vida de alguns signos do zodíaco.

Confira quais são:

Capricórnio

Novos incentivos e mudanças que nascem desde o coração. É momento de sentir segurança para se envolver mais e se conectar com os relacionamentos de outra forma, muito mais fluída, positiva e harmoniosa. A intimidade estará em alta, assim como as aproximações sinceras.

Aquário

Um carisma especial toma conta e abre portas, não apenas de novas oportunidades, mas também de caminhos para se libertar de problemas que ainda machucavam seu coração. Obstáculos recentes também são ultrapassados e a autoconfiança se expande de maneira poderosa.

Peixes

Uma energia o ajudará a ver as coisas de forma muito mais profunda e certeira, para assim poder ter clareza e resolver questões envolvendo relacionamentos. Quem estava ignorando sinais vermelhos em certas conexões, já não se esquivará mais da verdade, o que transformará a vida amorosa completamente.

