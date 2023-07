Moda: 5 ideias de looks com tênis para você ficar confortável e elegante após os 50

Se você é daquelas que ama um look elegante e confortável, está no lugar certo. Hoje te provaremos que não importa se você tem 50 anos ou mais, é possível combinar looks com tênis e continuar sofisticada e, além de tudo, moderna.

Afinal, é apenas um mito que para ficar elegante é preciso usar sapatos de salto alto. A forma como combinamos um tênis com outras peças é o que realmente faz a diferença.

Looks com tênis elegantes e confortáveis para usar se você tem 50 anos ou mais

Aposte na tendência Barbiecore com tênis

Se existe uma combinação infalível, é esta. A saia plissada traz a elegância necessária para o look, além de ser super confortável e fácil de combinar. Você pode optar por utilizar com camisetinha, como na inspiração acima, ou mesmo camisa.

Vestido longo e tênis

Um maxi dress é sempre uma escolha perfeita para um ar jovial e confortável. Você pode optar por um vestido longo florido e ele permitirá que você pareça jovem e elegante, o que o torna válido para mulheres de todas as idades.

Camisa, jeans e tênis

Um look clássico e que com certeza você tem em casa é uma camisa e uma calça jeans, coloque a camisa por dentro da calça e deixe o visual mais elegante. Caso esteja frio, complete com um blazer e lenço e estará pronta.

Blazer e tênis

Seja usando o terno completo, ou só com um blazer poderoso, não tenha medo de experimentar um tênis branco para completar a formalidade do look. Você acertará combinando o blazer tanto com o visual completo de terno, ou com vestido, shorts, ou mesmo jeans.

Calça de alfaiataria e tênis

Por fim, entre os looks elegantes e confortáveis, não podemos deixar de lado a sofisticação de uma calça de alfaiataria combinada com um tênis esportivo. Para deixar o look ainda mais estiloso e moderno, opte por uma jaqueta de couro para completar.

