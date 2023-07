Moda: 5 maneiras para combinar seus casacos com vestidos em qualquer idade

Reprodução Saiba as melhores formas de usar vestido com casaco neste inverno Foto: @kendall_leigh96 (Instagram)

Não importa a estação, os vestidos são algumas das peças mais simples e convenientes do seu guarda-roupa. No verão, basta vestir um e sair sem pensar, porque é o item mais prático que se pode usar enquanto as temperaturas esquentam. No inverno, no entanto, precisamos adicionar uma meia-calça, talvez colocar uma gola alta por baixo, mas um item sabemos que é essencial: ter um casaco para combater o frio.

Estilizar casacos com vestidos pode parecer complicado, mas existem maneiras de um casaco até destacar o vestido por baixo. Continue lendo para saber como combinar jaquetas com vestidos.

5 maneiras para combinar seus casacos com vestidos em qualquer idade

Marque a cintura com cinto

Se você está procurando um visual construído e sob medida, tente amarrar a jaqueta e o vestido com um único cinto. Esse acessório simples não apenas criará uniformidade entre as duas peças, mas também dará a elas mais forma, além de marcar a silhueta.

Combine o comprimento da jaqueta com o do seu vestido

Seja de minivestido com blazer ou midi com trench coat, combinar os comprimentos das duas peças fica incrível. Ele fornece uma aparência uniforme e adequada que é combinada e clássica. Sua roupa parece imediatamente muito intencional, e a jaqueta e o vestido ficarão perfeitamente combinados, não importa o material ou a cor.

Ou use muito mais curto

Se você não vai combinar os comprimentos exatamente, procure fazer o oposto e estilizar dois comprimentos contrastantes. Especificamente, as pessoas da moda adoram combinar uma jaqueta curta (pense em cropped) com longos vestidos midi ou maxi. O visual é alongado, pois chama a atenção do comprimento da jaqueta para o do vestido.

Contraste de cor

Mais uma vez, há um meio-termo ao procurar criar uma combinação estilosa de casaco e vestido. Se você não gosta de looks com cores coordenadas, tente escolher um casaco ou blazer que contraste fortemente com o seu vestido. Isso vai destacar cada peça, criando um look ousado e moderno.

Faça do seu casaco o próprio vestido

Por último, mas não menos importante, por que não pular todo o processo de combinação e transformar seu blazer no vestido? Casacos no meio da coxa são o comprimento perfeito do vestido, então basta abotoar (ou fechar o zíper), se necessário, colocar um cinto em volta e estará com o vestido e casaco prontos.

