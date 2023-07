Moda: 4 looks que provam que o moletom transforma qualquer look em estiloso

Reprodução Hailey Bieber sempre diz sim aos looks com moletom! @haileybieber (Instagram)

O moletom é uma das peças mais confortáveis e práticas do guarda-roupa. Há alguma coisa nestas peças que faz seus looks parecerem 10 vezes mais legais. Além disso, eles parecem mais aconchegantes, você não acha?

Atualmente, temos uma variedade de designs para incorporar em seu visual. Se você ainda deseja adicionar algumas peças confortáveis, mas legais, ao seu guarda-roupa neste inverno, está com sorte. Abaixo, seguem algumas combinações com essa péssima “básica” e “nada chata”.

Confira 4 looks com moletom para se inspirar

Confortável e sofisticado

Eleve seu moletom com um par de calças de moletom combinando, um casaco chique e tênis esportivos. Complemente com acessórios clássicos e você terá o seu uniforme neste 2023.

Moletom oversized com jaqueta de couro

Se você também vive com moletons universitários grandes dentro de casa, por que não manter o nível de conforto durante o resto do dia? Coloque uma jaqueta de couro e botas, e ninguém saberá que você basicamente vive com o moletom aconchegante por baixo.

Moletom com saia rodada

Se você busca um look mais feminino, o moletom com uma saia midi rodada é uma ótima opção. A saia midi traz elegância e estilo ao visual, enquanto o moletom traz um toque descolado - se escolher na cor rosa, ainda estará na maior trend do momento. Nos pés, uma bota de cano curto metalizada é a escolha certa.

Moletom com blazer e calça jeans

Se você quer um look mais elegante e sofisticado, a combinação de moletom com blazer oversized e calça jeans é perfeita. O blazer deixa o visual mais formal, enquanto o moletom traz um toque de conforto. Complete o look com uma bota ou salto com meia-calça e uma bolsa estruturada.

