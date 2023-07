Dez 10 dicas de Carolina Herrera para ser elegante aos 60: da roupa ao batom

Se alguém merece ganhar o título de “Rainha da Elegância” na indústria da moda mundial, tem sido a estilista venezuelana, Carolina Herrera.

Aos 84 anos, Herrera aconselhou desde rainhas e princesas até grandes celebridades do espetáculo.

Seus conselhos para se vestir com sobriedade, sofisticação e elegância são como a bíblia da moda.

Em 2018, a estilista concedeu uma entrevista ao jornal inglês Daily Mail onde, de fato, ela deu muitos conselhos de moda. Alguns são tomados à risca, outros geram polêmica.

O que a venezuelana deixou claro é que após os 40 anos não é aconselhável tentar parecer mais jovem do que se é. Isso implica não usar certas roupas ou não se arriscar-se em penteados que uma mulher de ‘vinte e poucos’ usaria.

Não importa se você tenha 20, 30, 40, 50 ou mais anos, Carolina Herrera deixou claro que com alguns conselhos de estilo podemos alcançar a elegância que todas nós buscamos.

Aliada dos Básicos

Peças atemporais como camisas brancas, calças pretas e saias em A são grandes aliadas para conseguir um look refinado, mas elas devem estar impecáveis, tanto em cor como em apresentação, para que tenham o efeito desejado.

Acessórios discretos

Os acessórios de cores vibrantes e as pérolas são os melhores amigos das mulheres elegantes, por isso, devem estar sempre presentes na joalheria.

Para um look formal e impactante: os tipos de blusas e como combiná-las para não parecer entediada

Forma de Pensar

Carolina Herrera afirma que não se trata de ter uma aparência perfeita, mas sim de ter uma mente cultivada: "A elegância não se define exclusivamente por aquilo que você veste. É a forma como você se comporta, a sua forma de falar, o que você lê."

Aceitação

A estilista tem destacado em várias entrevistas que as mulheres têm de aceitar a sua idade e não ter medo de envelhecer. “Não há nada que envelheça mais uma mulher do que se vestir como se fosse mais jovem”.

Lábios perfeitos

Um dos elementos que se deve levar sempre, segundo a estilista, que tem um império avaliado em mais de 200 milhões de dólares, são os batons. Sejam eles vermelhos, rosas ou nude, são os complementos perfeitos para as mulheres que querem parecer sofisticadas o tempo todo.

Saltos

Tênis oferecem conforto, mas um bom par de saltos altos faz a diferença. Carolina Herrera é clara ao dizer que nunca desce dos saltos e quando o faz é com sapatos baixos. Jamais usa tênis. “Parecem horríveis!”, garante.

Cabelos dos sonhos

Se você quiser demonstrar elegância, cuide do seu cabelo. Manter ele hidratado e brilhante faz toda a diferença. A idade também é determinante na hora de escolher um corte de cabelo que seja o estilo que fica bem de acordo com a forma do seu rosto.

Cuidado com as proporções

Os decotes com muita discrição, mostrando apenas o necessário para que seu busto permaneça no lugar e a elegância não se perca.

Aroma único

Para Carolina Herrera, está muito claro quanto o perfume é importante na vida de uma mulher e é por isso que suas fragrâncias são as mais procuradas. No mundo dos perfumes, se deve optar pelo aroma que melhor demonstre a sua personalidade. Além disso, é “o acessório invisível que veste toda mulher elegante”.

Maquiagem ideal

Para ter um maquiagem requintada, é necessário cuidar da aparência das sobrancelhas. O ideal é as manter com o tom e a forma naturais, mas com um aspecto bem definido.