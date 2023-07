Elon Musk vs. Mark Zuckerberg: quem tem a maior fortuna entre esses milionários?

Elon Musk vs Mark Zuckerberg Composición: Kiko Perozo

A rivalidade entre Elon Musk e Mark Zuckerberg se intensificou a partir desta quarta-feira, quando foi lançada oficialmente a nova plataforma de redes sociais, Threads. É a competição direta com o Twitter, que pretende derrubar o serviço do oponente, que tem mais de uma década como importante fonte de informação e comunicação na Internet.

Mas ainda não sabemos se esta nova cruzada por parte da Meta, diretamente contra o Twitter, que agora está nas mãos de Musk, provocará a batalha corpo a corpo entre esses dois milionários.

Esta jogada da empresa de Mark Zuckerberg, com o lançamento do Threads, poderá gerar sérias perdas econômicas para o Twitter e, como consequência, afetar o patrimônio de Elon Musk.

E como estamos comparando os dois magnatas das redes sociais, é hora de medir suas fortunas. Qual dos dois tem mais zeros na sua conta bancária? Quem possui a conta mais abastada no tesouro dos países onde registram o seu dinheiro?

Quem ganha mais: Elon Musk e Mark Zuckerberg?

De acordo com relatórios recentes, calculados neste mesmo mês de julho, Elon Musk tem mais lucros financeiros do que Mark. Embora Zuckerberg pareça estar ganhando a disputa das redes sociais, o magnata sul-africano dá uma surra em Mark com a Tesla Motors, Space X, Neuralink e Starlink, entre outras.

O patrimônio líquido de Elon Musk é de $249.400 milhões, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg. Isso o torna a pessoa mais rica do mundo.

A maior parte de seu dinheiro vem de suas participações na Tesla e na SpaceX. Ele possui cerca de 13% das ações da Tesla, que atualmente estão sendo negociadas por cerca de US $ 1.000 por ação. Ele também possui cerca de 42% da SpaceX, que é avaliada em cerca de US $ 137 bilhões.

SpaceX | Foto: Reuters (JOE SKIPPER/REUTERS)

O patrimônio líquido de Mark Zuckerberg, de US$ 107 bilhões, o torna a nona pessoa mais rica do mundo. Sua fortuna aumentou significativamente nos últimos meses, devido ao desempenho sólido das Meta Platforms, a empresa controladora do Facebook.

A fortuna de Zuckerberg vem diretamente de seu trabalho nas plataformas de redes sociais, como líder da Meta. Ele possui cerca de 13% das ações da empresa, que atualmente estão sendo negociadas por cerca de US$ 190 por ação. Ele também possui uma série de outros ativos, incluindo imóveis e investimentos privados.