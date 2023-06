4 perfumes masculinos baratos, inspirados e que se encaixam muito bem em temperaturas frias

O inverno começou hoje (21) no Hemisfério Sul e se estende até dia 23 de setembro e para combinar com a estação mais fria do ano, nada melhor do que um perfume agradável, não é mesmo?

Para temperaturas mais baixas, os aromas que mais combinam são aqueles ‘bombas’, quentes e que chamam a atenção. Mas se você não conhece fragrâncias deste tipo, veja as dicas a seguir.

Segundo o youtuber Junior Barreiros, os 4 perfumes a seguir são bombásticos e baratos, além disso, deixam um rastro cheiroso no frio. Confira!

Capone - Inspirado em Le Gemme Garanat (Bvlgari)

O perfume Capone foi inspirado em um perfume luxuoso da casa Bvlgari, por isso, apresenta muita qualidade, potência e fixação. Contudo, não é uma fragrância com aroma tão comercial, sendo mais indicadas para quem gosta de perfumes diferentes.

Possui notas de saída de Rosa, Incenso, Bergamota e Pimenta Rosa. No corpo leva Elemi, Jasmim e Noz Moscada e no fundo Musk, Âmbar e Patchouli.

Dark Shelby - Inspirado em Interlude Black Iris (Amouage)

Outro perfume com aroma da perfumaria árabe e assim como o anterior, não é tão fácil de agradar. É indicado para temperaturas bem frias.

Alecrim, Bergamota e Folhas de Violeta são as notas de saída. Íris, Âmbar, Olíbano, Lábdano e Baunilha estão no corpo e Cedro, Couro, Sândalo, Patchouli e Agarwood são as notas de fundo.

Royal for Glory - Inspirado em Kalan (Parfums de Marly)

Parfums de Marly é uma casa de perfumes de nicho, logo, não é tão conhecida entre homens. Por isso, se você busca um aroma potente e exclusivo, este é o mais indicado. Pode ser utilizado em eventos notunros, como baladas.

No topo leva notas de Especiarias, Pimenta Preta, Laranja Sanguínea e Limão Siciliano. No corpo Lavanda e Flor de Laranjeira e finaliza com Âmbar, Fava Tonka, Sândalo e Musgo de Carvalho.

Jazz Master - Inspirado em Jazz Club (Maison Margiela)

Possui notas de Nota de Limão, Pimenta Rosa e Flor de Laranjeira; Sálvia, Rum, e Vetiver e Musk, Folha de Tabaco, Sandalo e Baunilha.

