3 perfumes femininos elogiados e que nunca enjoam

Qual é o seu tipo favorito de perfume? Os mais ousados e chamativos ou aqueles suaves e que só podem ser sentidos de perto?

Caso seu gosto seja mais pelos aromas que se destacam no ambiente, esses três perfumes que você confere a seguir podem começar a fazer parte da sua coleção. Essas fragrâncias, além de um bom custo-benefício, podem te render uma chuva de elogios, segundo o canal do YouTube ‘Cheiros e Dicas da Pretinha’. Confira!

Crazy Choices - O Boticário

Um verdadeiro ‘perfumão’, potente e que chama a atenção em qualquer ambiente, seja aberto ou fechado. Por isso, pode não agradar todas as mulheres, por não ser tão versátil. Por ser um especiado quente, funciona mais à noite e em dias mais frios.

As notas de topo são Toranja e Tangerina. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Jasmim, Rosa e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Patchouli, Baunilha, Âmbar, Madeira Guaiac e Almíscar.

L’Épine - Mahogany

Outra fragrância nacional potente e que rende elogios é a L’Épine, de Mahogany. Com destaque para as madeiras, possui um aroma poderoso e totalmente noturno, sendo ideal para utilizar em uma balada.

LEIA TAMBÉM: 3 perfumes femininos MUITO ELOGIADOS atualmente

A nota de topo é Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Pau-Rosa, Gardênia e Ylang Ylang e as notas de fundo são Cedro, Patchouli, Sândalo e Almíscar.

Magnific - Eudora

Com uma um aroma mais difícil de agradar e menos versátil, esse perfume é um chipre floral, que serve tanto para o dia quanto para a noite, porém se encaixa em temperaturas mais frias.

As notas de topo são Fios de Açúcar, Pimenta Rosa, Bergamota e Pera. As notas de coração são Rosa, Magnólia e Jasmim Sambac e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Patchouli, Âmbar, Cedro e Almíscar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes masculinos BARATOS parecidos com IMPORTADOS CAROS

⋅ 9 perfumes femininos com cheirinho de banho tomado

⋅ Polêmica! Estes são os 6 piores perfumes masculinos importados e nacionais