5 perfumes masculinos baratos e MUITO ELOGIADOS; qual você escolhe?

Adquirir uma fragrância importada pode não ser uma tarefa tão fácil, principalmente pelo fato de grande parte delas custar um valor elevado.

Por isso, é preciso não errar, pois ninguém iria gostar de pagar caro em um perfume para não utilizá-lo, não é mesmo?

Para te ajudar nessa tarefa, o youtuber João Barbosa, do canal ‘Cheiro Novo’, lista os perfumes masculinos com bom custo-benefício mais elogiados. Confira!

Aron - Sacratu

Um perfume lançado este ano por uma empresa especializada em contratipos. Aron é uma fragrância refrescante ideal para o dia-a-dia, contudo, se encaixa muito bem em eventos noturnos ou em dias mais frios. Sua inspiração é Icon, de Dunhill.

As notas de topo são Bergamota e Pimenta Preta. As notas de coração são Cardamomo, Lavanda e Sálvia e as notas de fundo são Vetiver, Couro e Musgo de Carvalho.,

Riccher - Azza Parfums

Outro perfume inspirado, desta vez em uma linha clássica. Riccher é contratipo de 1 Million Elixir.

LEIA TAMBÉM: Perfumes masculinos ‘BOMBAS’ ideais para utilizar no frio

No topo possui notas de Davana e Maçã, que se estende pelas notas de Cedro, Osmanthus e Rosa Damascena no corpo e Baunilha Negra, Fava Tonka e Patchouli no fundo.

Ômega - Nuancielo

Outra empresa especializada em perfumes inspirados com bom custo-benefício, Nuancielo apresenta Ômega, uma fragrância adocicada e super baladeira, ideal para se destacar em ambientes festivos. É inspirado em Azzaro The Most Intense.

Cardamomo é sua nota de topo, Toffee a de corpo e Madeira de Âmbar a de fundo.

Hiero - Thera Cosméticos

Contratipo do perfume CH Men, de Carolina Herrera, essa fragrância se mostra bem próxima ao aroma original, segundo João Barbosa. É um perfume agradável e sedutor.

As notas de topo são Folha de Violeta, Grama e Cítricos. As notas de coração são Noz-moscada, Açafrão, Vetiver e Jasmim e as notas de fundo são Notas Animálicas, Baunilha e Sândalo.

Bomber - Valentino Viegas

Inspirado em Polo Blue, clássico da perfumaria masculina importada.

Suas notas de saída são Pepino, Melão e Tangerina, seguidas pelas notas de corpo em Manjericão, Sálvia e Gerânio e finalizado com notas de fundo de Almíscar, Camurça e Notas Amadeiradas.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 3 perfumes femininos elogiados e que nunca enjoam

⋅ 6 perfumes refrescantes e com cheiro de banho tomado

⋅ 4 perfumes nacionais para mulheres elegantes