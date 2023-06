Perfumes femininos clássicos MAIS ELOGIADOS

Se você está sempre antenada no mundo da perfumaria e gosta de adquirir novas fragrâncias para a sua coleção, que tal descobrir os aromas mais badalados de 2023?

Mesmo lançadas há muitos anos, as fragrâncias femininas importadas desta lista seguem como as mais elogiadas de todos os tempos. Confira!

Amor Amor - Cacharel (2003)

As notas de topo são Groselha Preta, Laranja, Mandarina, Toranja, Cássia e Bergamota. As notas de coração são Rosa, Damasco, Jasmim, Lírio e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka, Almíscar, Âmbar e Cedro da Virgínia.

Midnight Fantasy Britney Spears (2006)

Ameixa, Cereja Amarga e Framboesa são as notas de topo. Orquídea, Íris e Frésia as notas de coração e Baunilha, Âmbar e Almíscar as de fundo.

LEIA TAMBÉM: 5 perfumes masculinos baratos e MUITO ELOGIADOS; qual você escolhe?

Bright Crystal Versace (2006)

É composto por notas de topo em Yuzu, Romã e Gelo. No coração leva notas de Peônia, Lótus e Magnólia e finaliza com o funso de Almíscar, Mogno e Âmbar.

Daisy - Marc Jacobs (2007)

As notas de topo são Folha de Violeta, Toranja Sanguínea e Morango. As notas de coração são Violeta, Gardênia e Jasmim e as notas de fundo são: Almíscar, Madeiras Brancas e Baunilha.

Esta fragrância recebeu dois prêmios: o ‘FiFi Award Fragrance Of The Year Women`s Luxe 2008′ e ‘FiFi Awards Best Packaging Women`s Prestige 2008′.

Lady Million - Paco Rabanne (2010)

No topo estão as notas de Framboesa, Néroli e Limão de Amalfi. No coração leva Jasmim, Flor de Laranjeira Africana e Gardênia e no fundo leva Mel branco, Patchouli e Âmbar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 3 perfumes femininos elogiados e que nunca enjoam

⋅ Perfumes masculinos ‘BOMBAS’ ideais para utilizar no frio

⋅ 6 perfumes refrescantes e com cheiro de banho tomado