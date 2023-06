Perfumes masculinos ‘BOMBAS’ ideais para utilizar no frio

Com as temperaturas cada vez mais baixas, fica até difícil querer sair de casa. Mas caso você curta fazer rolês, principalmente em dias com temperaturas mais baixas, é preciso caprichar no visual.

Além de uma boa blusa de frio, é preciso escolher o perfume que combine com o clima e com a ocasião. Afinal, são nesses momentos que entram em cena as fragrâncias mais bombásticas, que ficam guardadas o ano inteiro só esperando as temperaturas caírem.

Contudo, se você não se preparou e possui em sua coleção apenas perfumes refrescantes para dias mais quentes, confira a seguir as dicas do youtuber Matt Fragrance com os perfumes bombásticos para utilizar no frio da marca ‘O Boticário’.

5. Egeo Bomb Black

As notas de topo são Bergamota, Artemísia, Hortelã, Maçã, Limão e Folhas Verdes. As notas de coração são Couro, Musgo, Cedro, Lírio-do-Vale e Immortelle e as notas de fundo são Caramelo, Açúcar, Âmbar, Baunilha, Patchouli, Tiramisù, Almíscar e Sândalo.

4. Malbec Gold

Mandarina, Maçã, Artemísia, Gengibre Africano, Pimenta Preta e Limão Siciliano sãos as notas de topo, seguidas por Noz-moscada, Flor de Laranjeira, Canela, Ouro, Lavanda e Couro no coração e Patchouli, Cashmeran, Ládano, Cedro do Texas, Baunilha, Madeira de Âmbar, Agarwood (Oud) e Olíbano no fundo.

3. Zaad Santal

No topo possui Pimenta de Szechuan, Noz-moscada, Gengibre e Bergamota, no coração Sândalo, Whiskey, Lavanda e Folha de Violeta e no fundo Cedro, Âmbar, Vetiver, Almíscar e Patchouli.

2. Malbec Flame

As notas de topo são: Noz-moscada, Tomilho e Bergamota. As notas de coração são: Óleo de Pimenta, Alecrim, Flor de Laranjeira e Gardênia. As notas de fundo são: Uvas, Resina do Sião, Couro, Cedro, Patchouli, Madeira Guaiac, Cashmeran, Avelã, Musgo e Baunilha.

1. The Blend Bourbon

As notas de topo são Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Canela, Cravo-da-Índia, Pimenta Preta, Crème Brûlée, Noz-moscada, Lavanda, Junípero ou zimbro, Cedro e Notas Aquosas e as notas de fundo são Baunilha de Bourbon, Sândalo, Âmbar, Madeira Guaiac, Notas Amadeiradas e Vetiver.

