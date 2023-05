Moda: 5 tendências do outono que farão os jeans skinny parecerem muito 2023

Apesar das tendências de jeans anti-skinny estarem dominando nas últimas temporadas, o jeans skinny ainda têm lugar em um guarda-roupa moderno - e, na realidade, sempre tiveram, porque eles já podem ser considerados um clássico. A chave para fazer o jeans skinny parecer moderno e atual tem a ver com a forma como você o estiliza.

Por isso, fique atenta às tendências de outono que ficam ótimas com jeans skinny e farão você se sentir muito 2023. Na realidade, as tendências à frente podem ser usadas com qualquer estilo de jeans, mas ficam especialmente legais com jeans skinny.

5 tendências que farão os jeans skinny parecerem mais estilizados

Sapatilhas de balé

Claro, você pode combinar praticamente qualquer estilo de sapato com jeans skinny, mas sapatilhas estão em alta no momento e trazem um toque chique sem esforço ao visual.

Camisa oversized

Camisas de tamanho grande continuam a reinar supremas. Se você optar por uma camisa de botão listrada ou uma iteração sólida, esta é uma escolha fácil que é legal com jeans.

Tricô e camiseta listrados

Uma malha ou camiseta listrada pode ser considerada um básico elevado, mas novos estilos (este tem penas nas mangas!) importam nesta temporada.

Blazer leve

Um blazer descontraído ou com uma silhueta ajustada em um tecido mais leve confere um toque polido a um look com jeans skinny.

Jaqueta de couro oversized

Você não pode negar o fator legal de uma jaqueta de couro para levar seu conjunto jeans para o próximo nível. Um ajuste mais despojado é onde está a primavera.

