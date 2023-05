Moda: 5 dicas para arrasar no escritório com looks minimalistas e elegantes

Ir trabalhar todos os dias pode ser uma tarefa difícil, especialmente quando se trata de escolher o que vestir. Se você quer se sentir confortável e elegante ao mesmo tempo, os looks minimalistas são a escolha perfeita para você. Confira abaixo as nossas dicas para arrasar no escritório com estilo!

5 dicas para montar looks minimalistas para ir ao escritório

Aposte em peças clássicas

O minimalismo é sobre a simplicidade, então opte por roupas com linhas limpas e cores neutras. Blusas de seda, calças de alfaiataria e sapatos de salto e sapatilhas são peças que nunca saem de moda e são perfeitas para compor um look minimalista elegante.

Invista em acessórios

Um colar delicado, brincos pequenos e um cinto fino podem fazer toda a diferença em um look minimalista. Escolha acessórios de qualidade que adicionem um toque de sofisticação ao seu visual.

Abuse das sobreposições

Sobrepor peças é uma das principais características do estilo minimalista. Use um blazer sobre uma camisa de seda ou coloque uma blusa fina por baixo de um vestido. Essas combinações vão deixar seu look mais interessante e com um toque de elegância.

Priorize o conforto

Um look minimalista não precisa ser desconfortável. Escolha um tênis no lugar do salto, blazer oversized e calças de alfaiataria que se ajustem ao seu corpo sem apertar. É importante sentir-se bem para ter confiança e elegância no trabalho.

Nada como um bom jeans e camisa social

Para um ambiente de trabalho mais descontraído, a combinação de calça jeans com camisa social é uma ótima opção. Sempre tenha calças jeans de cortes clássicos disponíveis, afinal, não há nada mais prático do que a combinação de jeans com camisa social, seja de corte reto ou oversized.

Lembre-se de que o minimalismo é sobre simplificar e destacar a beleza natural de cada pessoa, então escolha peças que realcem a sua personalidade e estilo.

