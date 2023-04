Moda: 5 looks que provam o poder do cinto para todos os corpos; não subestime o seu poder!

Todos nós sabemos que a diferença entre uma boa roupa e uma ótima roupa se resume aos acessórios. Adicionar um bom sapato ou uma bolsa inesperada pode transformar uma roupa bastante simples em um look. Mas a peça de resistência desta temporada é, sem dúvida, o cinto.

O simples ato de adicionar um faz com que qualquer combinação de roupa pareça pensativa - até jeans e camiseta. Seja um toque de textura ou a justaposição de cores na cintura, o cinto certo pode transformar completamente uma roupa.

5 dicas de combinações para você aproveitar o poder do cinto e arrasar no visual

Acinture seu vestido

Quer valorizar a silhueta e deixar o vestido mais feminino? Use um cinto para marcar a cintura. Além de destacar suas curvas, essa combinação também dá um toque de elegância e sofisticação. Em dias mais gelados, aposte em um blazer marcado pelo acessório.

Cinto acinturando o blazer

Se você quer transformar um look formal em algo mais moderno e estiloso, experimente usar um cinto para acinturar o blazer. Essa combinação é perfeita para criar uma silhueta marcada e elegante, além de dar um toque fashionista à produção. Escolha um cinto mais largo para criar mais destaque na cintura, ou um cinto mais fino para um visual mais discreto.

Cinto com look monocromático

Um visual todo branco é o mais clássico possível, mas a adição de um cinto fino de cor neutra faz com que essa roupa pareça completa. A cintura marcada deixa o look infinitamente mais sofisticado.

Cinto em peças básicas

Se você tem uma peça de roupa básica e quer dar um up no visual, o cinto pode ser a solução. Use um modelo mais chamativo para criar um ponto de destaque no look e deixar a produção mais interessante.

Cinto combinando com saia

Um cinto pode ser o complemento perfeito para uma saia, seja ela curta, midi ou longa. Além de marcar a cintura e criar uma silhueta mais definida, ele também pode dar um toque de cor e estilo à produção. Aposte em uma bota de cano alto para deixar o visual ainda mais elegante.

