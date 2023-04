Moda: a tendência baggy jeans continua com tudo! Confira 5 maneiras de usá-las com estilo

Reprodução Saiba como usar seu baggy jeans com estilo (Pinterest)

Na lista de tendências onipresentes deste ano, você também pode colocar o jeans folgado no topo. Embora calças cargo certamente tenham seus respectivos lugares na lista das tendências mais comentadas de 2023, o baggy jeans sem dúvida superou todos ela.

Se você é um adepta fiel de peças largas ou simplesmente está com vontade de experimentar a tendência, considere este guia para dominar a tendência. Além de ser superconfortável, o baggy jeans é versátil e pode ser combinado de várias maneiras para criar looks incríveis.

5 dicas para arrasar no estilo com baggy jeans

Equilíbrio é tudo

Combine o jeans baggy com peças mais justas na parte de cima. Uma blusa mais colada ao corpo ou um cropped são ótimas opções para criar um visual equilibrado e estiloso.

Baggy jeans e blazer oversized

Poucas coisas combinam tão bem quanto jeans largos e um blazer igualmente largo. A adição de um sapato com cor marcante adiciona um fator “uau” que parece fácil de ter.

A chave para a meia estação

Se você acredita em liberar a barriga, a sugestão é usar baggy jeans de cintura baixa, um cropped e um casaco esporte por cima funciona para a meia estação e até para dias mais frios, com estilo garantido.

Repare nas proporções

A chave para uma roupa de sucesso é pensar cuidadosamente sobre as proporções. Os elementos aqui são relativamente simples, mas funcionam por causa do contraste entre a camiseta por dentro da calça, o jeans largo largo e a jaqueta solta com botões.

Tênis é sempre uma boa opção

Nada melhor do que um tênis para completar um look casual com baggy jeans. Aposte em modelos coloridos e estampados para dar um toque de personalidade ao visual.

