450 horas e muitas pérolas depois: os segredos por trás do vestido de Anne Hathaway

Anne Hathaway confirmou o seu lugar como rainha das galas, desta vez, com um vestido branco de impacto assinado pela Versace. O vestido foi inspirado em um dos mais icônicos usados por Elizabeth Hurley em 1994, e teve enfeites feitos sob medida para ela brilhar no MET Gala 2023, que aconteceu na última segunda-feira, 1 de maio.

“Karl Lagerfeld: uma linha de beleza”, foi o tema do evento deste ano, exigindo que os participantes se vestissem “em homenagem a Karl”.

Anne Hathaway deslumbrou com um vestido branco recortado

Anne Hathaway foi uma das celebridades que passou pelos repórteres da Vogue para contar mais detalhes sobre a equipe por trás dela para conseguir um look tão bem-sucedido quanto o que usou no maior evento da moda do ano, declarando-se “uma mulher de sorte”.

Os detalhes por trás do visual de Anne Hathaway para o MET Gala de 2023

A atriz compartilhou mais detalhes do look que usou, incluindo os mais óbvios como as peças de joalheria que fazem parte da Bulgari - marca da qual é embaixadora.

O vestido de Anne Hathaway foi feito com mais 15 metros de tecido e levou um total de 450 horas para ser confeccionado, segundo a página oficial da Versace no Instagram. “Os enfeites foram feitos sob medida para a ocasião, combinando pérolas usadas nas coleções Chanel de Karl Lagerfeld com assinaturas Versace, incluindo alfinetes de segurança Medusa”, dizia a legenda. Os alfinetes chegam a custar R$ 2,5 mil.

A grife Versace não poderia ser esquecida, então as duas casas de moda se uniram nesta homenagem ao estilista alemão, com alguns acenos para a empresa italiana, onde os alfinetes continham a água-viva.

O vestido icônico foi usado com uma jaqueta de tweed combinando e luvas compridas.

