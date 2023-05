MET Gala 2023: confira os looks mais impressionantes do tapete vermelho

A primeira segunda-feira de maio chegou e, com ela, uma das noites mais comentadas da moda: o Met Gala. Este evento de arrecadação de fundos Metropolitan Museum of Art na cidade de Nova York apresentou um tema de exposição que homenageia a lenda da moda, Karl Lagerfeld.

O tema do Met Gala 2023, “Karl Lagerfeld: uma linha de beleza”, exigia que os participantes se vestissem “em homenagem a Karl”. Penélope Cruz, Michaela Coel, Roger Federer, Dua Lipa e Anna Wintour, da Vogue, foram os co-apresentadores do evento e também participaram com looks incríveis.

Os looks foram inspirados nos designs icônicos de Lagerfeld em várias casas de moda, incluindo Balmain, Patou, Chloé, Fendi, Chanel e sua marca homônima - mas claro que algumas estrelas se desviaram do tema, quebrando as regras e criando buzz.

Confira todos os melhores looks da maior noite da moda do ano

Rihanna vestindo Valentino - simplesmente com o look mais icônico da noite

Anne Hathaway, vestindo Versace e provando que a idade nunca chegará para ela

Dua Lipa, vestindo Chanel, de 1995, e com joias da Tiffany & Co.

Jennifer Lopez, vestindo Ralph Lauren, com sapatos Piferi

Michaela Coel vestindo Schiaparelli Couture; com joias da Emefa Cole

Gisele Bündchen foi vista toda angelical com seu vestido já usado em um editorial, da Chanel

Anok Yai deslumbrou com um look Prabal Gurung

Anitta simplesmente arrasou em um vestido da Marc Jacobs

Kim Kardashian incendiou o evento com seu incrível vestido da Schiaparelli

Doja Cat em um vestido prata e branco ombré com uma cauda de penas brancas da Oscar de la Renta: icônica

