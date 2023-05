5 sinais que seu relacionamento está passando pelo ‘FRACASSO DOS CINCO ANOS’ e como resolver

Se você está em um relacionamento duradouro, é comum perceber que, de tempos em tempos, a relação passa por algumas crises. De acordo com o Metro Reino Unido, uma dessas crises é chamada de ‘fracasso dos cinco anos’ e muitos casais já revelaram viver essa situação.

Caso você não tenha maturidade para superar o problema, o relacionamento está fadada ao fracasso. Mas se você ainda ama seu parceiro e está disposto a continuar, algumas dicas podem te ajudar.

De acordo com um aplicativo de relacionamento, um dos principais problemas quando o relacionamento chega ao quinto ano está relacionado à saúde mental.

Moraya Seeger DeGeare, especialista em relacionamento e uma das responsáveis pela plataforma, diz que e possível observar alguns sinais que antecedem o ‘fracasso dos cinco anos’, entre eles:

Você se irrita facilmente com seu parceiro;

Você se sente emocionalmente desconectado;

Você não prioriza passar tempo juntos;

Você não está interessado em resolver conflitos;

Você para de fazer novas coisas divertidas juntos.

“É sempre possível deixar de se sentir desconectado e se reconectar com seu parceiro se ambos estiverem dispostos a colocar atenção e energia para se encontrarem novamente”, explica a especialista.

Moraya sugere algumas dicas para que o problema não afete o relacionamento.

A primeira delas é ser autenticamente curioso um sobre o outro. Mesmo após tanto tempo junto, é possível conhecer o seu companheiro. “Fazer perguntas ao seu parceiro sobre o que o entusiasma e o que espera manter a curiosidade no presente evita que você anseie por algo do passado”.

Também é preciso criar listas para fazer coisas que os dois gostam juntos. Com cinco anos de relacionamento, é possível que vocês já tenham feito muitas atividades juntos. Mas é hora de ousar e pensar em coisas fora do comum para se fazer em dupla, como uma viagem para um lugar incomum.

Por último, é preciso dar atenção ao seu parceiro. Não deixe de conversar sobre as coisas do dia-a-dia e evite mexer no celular na presença do outro, pois isso pode indicar desinteresse.

