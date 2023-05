Ex companheira de Dinho dos Mamonas Assassinas vive na região onde acidente ocorreu e nunca quis se relaciona com outra pessoa

Ex companheira de Dinho, dos Manonas Assassinas, vive na região onde acidente ocorreu e nunca mais se relacionou com outra pessoa Imagem: reprodução Instagram (@valeriazoppello)

Você lembra dela? Valéria Zoppello possui uma vida longe dos holofotes, mas foi uma pessoa importante para os ‘Mamonas Assassinas’, principalmente para o vocalista Dinho, principal integrante da banda.

27 anos após o acidente aéreo que causou a morte de todos os integrantes, a mulher ainda mora na região da Serra da Cantareira, local do acidente, mas não comenta muito sobre o passado. Contudo, segundo o site ‘Zappeando’, a fotógrafa já declarou que não quis casar ou ter filhos após a morte do seu companheiro.

Segundo o site, Valéria tinha 21 anos quando conheceu Dinho, com 24 anos na época. Ele ainda não era famoso, mas já cantava. Com poucos meses de namoro os dois já pensavam em casamento, porém o relacionamento chegou ao fim em 2 de março de 1996 com o acidente.

No último dia 2 de março de 2023 Zoppello prestou uma homenagem à Dinho.

“Saudade é um sentimento, isso é fato! Mas há saudade que tem forma, textura, sabor, mas acima de tudo, trilha sonora! Há saudade que é pungente, mas há aquela que não se sente mais como uma ferida aberta, porém, sempre vai te pegar de surpresa! Vem ao seu encontro em uma tarde qualquer, quando ouve-se ao longe alguma festa, com pessoas rindo e cantando juntas… Aquela trilha sonora! A trilha sonora da sua vida! [...]” , escreveu em sua rede social.

Em uma entrevista à Veja em 2016, a mulher explicou o motivo de não ter filhos.

“Minha vida sempre foi tão dinâmica que não coube ter filhos e agora passou do tempo. Mas isso não me incomoda, é uma opção”.

