Relacionamento: Terapeuta apresenta 5 passos para impulsionar sua relação com o parceiro (Reprodução/Fremulon)

De fato, relacionamentos são regados de acontecimentos que promovem o bem e mal-estar, dependendo de cada situação. Assim como as experiências de mares de rosas são vividas na dinâmica a dois, os momentos turbulentos também se fazem presente.

Lidar com uma situação ruim no relacionamento não significa que tudo está perdido (a menos que envolva abuso, manipulação e controle; nestes casos, a melhor solução é se livrar o quanto antes). Há situações em que ambos não vão estar na “mesma página” do compromisso amoroso, sendo necessário certos reparos.

Crises e outros problemas em relacionamentos são completamente normais e não significam que o amor acabou. Contudo, é necessário prover reparos para não se criar uma bola de neve e estourar lá na frente. A decisão de impulsionar o compromisso amoroso requer atitudes práticas e notórias no dia a dia, desde que ambos estejam dispostos a fazer acontecer.

Leia mais: Relacionamento: Fique TRANQUILO caso seu parceiro tenha estas 8 qualidades

Terapeuta apresenta 5 passos para impulsionar sua relação com o parceiro

O terapeuta Steven Stosny escreveu ao Psychology Today, apresentando algumas formas de impulsionar os relacionamentos e deixá-los ainda mais consistentes. O especialista apresentou suas dicas com base em seus anos de aconselhamento de casais. “Enquanto meus casais atolados em dor crônica e ressentimento trabalham em direção à luz”, afirma o terapeuta, “eles revelaram alguns segredos”.

Abaixo você confere alguns passos descritos por Steven Stosny:

Interprete as intenções de seu parceiro positivamente na medida do possível, sem deixar de ser realista. Seja o parceiro que você mais deseja ser para ter o parceiro que mais deseja ter. Aprecie seu parceiro das mais variadas formas que você puder. Amar grande e pensar pequeno: Curtos momentos de conexão são tão importantes quanto grandes gestos. Ao invés de culpar, negar e evitar, escolha impulsionar, apreciar, conectar e proteger.

Vale lembrar: Caso esteja enfrentando sérios problemas matrimoniais, a melhor solução é buscar por ajuda terapêutica com foco em relacionamento, bem como buscar soluções que não comprometam sua felicidade e nem a do parceiro.