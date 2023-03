Beber gelado pode causar dor de garganta? Veja as causas e o tratamento adequado para a inflamação Imagem: Freepik

A dor de garganta é um sintoma comum de diversas condições que afetam a região. As causas mais comuns do incômodo são inflamações na faringe, laringe ou ainda nas amídalas.

Causas

A inflamação na garganta pode ocorrer devido a doenças virais, como gripe e resfriado. Além desses fatores comuns, doenças como sarampo e catapora também causam a infecção. Por fim, tumores na região da boca e garganta também acarretam o problema, porém são menos comuns.

Sintomas

Os sintomas mais comuns de uma dor de garganta são:

Dor e dificuldade de engolir;

Sensação de garganta arranhada;

Inchaço no pescoço;

Rouquidão;

Pus.

Caso a dor esteja ligada a uma infecção, outros sinais podem ser observados, como:

Tosse;

Dor no corpo;

Febre;

Dor de cabeça.

Tratamento

O tratamento para dores de garganta e inclui o uso de medicamentos para resfriados, analgésicos, anti-inflamatórios e pastilhas para a garganta. Caso seja diagnosticado uma infecção, o médico pode receitar o uso de antibióticos.

Bebida gelada causa dor de garganta?

Uma dúvida frequente que as pessoas têm é se bebida gelada ou sorvete causa ou pode piorar a dor de garganta. Segundo a medicina, a variação de temperatura e o consumo de alimentos e bebidas geladas pode causar irritação na região, contudo, não é um fator absoluto para o problema.

4 remédios para curar a inflamação

1. Água morna e sal

Faça gargarejo três vezes ao dia com 1 colher de sopa de sal em 1 copo de água morna. Essa solução de água com sal possui substâncias que eliminam os microrganismos da garganta e alivia os sintomas.

2. Chá de limão com mel e gengibre

Esse chá deve ser tomado duas vezes ao dia. É rico em vitamina C, além de possuir propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias e fortalecer as defesas naturais do organismo. Para o preparo, coloque 1 limão fatiado e 1 cm de gengibre em uma xícara de água fervente. Espere por 15 minutos e coe a mistura. Por fim, acrescente o mel.

3. Chá de malva, sálvia ou alteia

Essas plantas possuem substâncias anti-inflamatórias perfeitas para lubrificar a garganta. Adicione 1 colher de sopa da planta escolhida em 1 xícara de água fervente e deixe repousar por 15 minutos.

4. Vitamina de morango com mel

O morango possui vitamnina C, que aumenta a defesa do organismo, e o mel lubrifica a garganta. Logo, uma mistura imbatível contra a inflamação. Bata no liquidificador 1 copo de leite e 6 morangos e em seguida acrescente 1 colher de mel.

ATENÇÃO!

As dicas acima são remédios caseiros. Para um tratamento mais adequado, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

