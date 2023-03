Patick Askham tem 8 anos e é morador de Leeds, cidade da Inglaterra. Ele se tornou alérgico ao sol após passar por dois transplantes de órgãos.

De acordo com sua mãe, Michelle Askham (37), a criança nasceu com uma condição chamada Gastrosquise, que faz com que o bebê nasça com o intestino e outros órgãos para fora do corpo.

De acordo com o site Meganotícias, o tratamento para a doença é considerado simples e uma cirurgia para a recolocação do órgão no corpo já é o suficiente. Contudo, Patick passou por complicações, com o próprio corpo rejeitando os órgãos.

A criança acabou recebendo um novo intestino, contudo, seus órgãos ainda não respondiam. Com isso, sua pele se tornou intolerante ao sol.

“A imunossupressão causada pelo primeiro transplante o tornou alérgico ao sol, então ele reage quando está quente“, explicou sua mãe. Caso ele fique cinco minutos no sol, mesmo após passar protetor solar, sua pele fica completamente irritada.

“Ele é meu pequeno herói”

Além do primeiro transplante, o pequeno passou por outros procedimentos. O segundo transplante permitiu o garoto experimentar comida pela primeira vez.

“Depois desse transplante de quatro órgãos, incluindo um fígado, ele não teve permissão para tomar sol e agora tem que ficar em casa“, disse Michelle.

Criança desenvolve alergia ao sol após passar por transplante Imagem: reprodução Facebook (Gastrowarrior - Patrick)

Por não conseguir realizar atividades em família, como viajar, agora os Askhams estão construindo uma casa para brincar no quintal. Paddy, apelido do menino, sonha em ser astronauta.

“Ele tem cabos, tubos e sacolas debaixo da roupa, o que significa que ele não pode ir brincar no parque porque pode ficar preso. Então fazer algo assim em casa, onde ele pode ser criança, é incrível. Ele é meu pequeno herói e agora ele é meu pequeno herói espacial“, acrescentou sua mãe.

