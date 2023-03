4 tipos de insônia e como tratá-las

Os distúrbios de sono são recorrentes na população e diversos fatores podem causar problemas como a insônia.

Segundo o neurologista Dr. Mario Díaz, “a insônia é definida como dificuldade em iniciar ou manter o sono, ou a presença de despertares prematuros que impedem o paciente de dormir o número de horas que necessita. Ela se torna crônica quando dura 3 dias por semana durante pelo menos 3 meses”, explica o médico da Clínica Somno.

A insônia pode ser prejudicial à saúde pois desencadeia uma série de problemáticas no dia-a-dia de quem sofre com ela. O rendimento em atividades como trabalhar e estudar podem ser baixos, além de causar complicações em relações pessoais, pois também causa estresse.

Além de prejudicar as atividades diárias, a insônia pode causar doenças como diabetes , pressão alta e problemas cardiovasculares, segundo o site Meganotícias.

Como saber qual tipo de insônia eu tenho?

A Clínica Somno informa que existem alguns tipos de insônia e as características delas vão identificar qual o tipo que você sofre. Elas são:

Conciliação

A dificuldade está em iniciar o sono. Em crianças, é algo comum e pode demorar 20 minutos para acontecer. Já em jovens, adultos e pessoas com mais idade, o tempo de início de sono não pode ultrapassar mais de 30 minutos.

Manutenção

Já a insônia de manutenção é a que causa dificuldade para se manter dormindo durante a noite. Ela é caracterizada pelo ato de despertar diversas vezes durante a noite e/ou pela incapacidade de voltar a dormir depois de acordar.

Matinal

Chamada de insônia matinal ou despertar precoce, acontece quando o indivíduo acorda antes do tempo necessário para uma noite de sono saudável.

Global

A união dos três tipos de insônia anteriores, sendo considerada a mais grave.

Deseja combater a insônia naturalmente? Faça este suco de pêssego, maçã e menta

Caso você sofra com algum desses problemas, é preciso buscar por um médico, mas também existem formas naturais que, juntamente com a prescrição do profissional de saúde, pode te ajudar.

O pêssego é uma fruta bastante saborosa e amada por diversas pessoas. Além de poder ser usado no preparo de sobremesas incríveis, como pavês, mousses, tortas e gelados, o pêssego aparece também como ingrediente principal nas receitas dos deliciosos sucos naturais.

No entanto, o que muita gente pode não saber é que, o suco de pêssego, quando preparado com os ingredientes certos, pode se tornar uma ótima solução para combater a insônia naturalmente.

Todavia, para evitar a insônia, é importante também ter bons hábitos de sono, como ficar longe das telas e evitar bebidas com cafeína antes de dormir, por exemplo. Procurar ajuda profissional pode ser interessante também caso a dificuldade persista. Agora, confira a receita a seguir:

Ingredientes

- 2 pêssegos maduros;

- 1/2 maçã verde;

- 3 folhas de menta;

- 1/2 copo de água (100 ml).

Modo de fazer

Primeiro, pique bem os pêssegos, a maçã e as folhas de menta. Em seguida, coloque tudo no liquidificador, juntamente com o meio copo de água, e deixe bater bem. Por fim, beba um copo deste suco 30 minutos antes de dormir e relaxe.

