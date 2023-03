Os signos que disputam pela liderança no amor

Um relacionamento amoroso bom pede equilíbrio, mas alguns signos do zodíaco tentam sempre tomar a liderança em toda a situação.

Confira quais são:

Áries

O ariano tem uma intuição que o ajuda a liderar e sempre querer que as coisas sejam feitas do seu jeito, inclusive no amor. Quando se trata de ser independente e levar as rédeas, eles disputam mesmo que aconteçam brigas, desencontros e mágoa depois.

Touro

O taurino tem o hábito de querer levar as coisas do seu jeito e no amor até deixa fluir, mas logo assumirá o controle de algumas decisões e rumos importantes. Ele se esforça para provar que sabe bem o que está fazendo e pode comprar briga ao se sentir contrariado.

Câncer

Por mais que goste de viver a cumplicidade e troca, o canceriano também se sente o líder mais preparado quando se trata de amor. Ele acredita que por saber lidar muito com as emoções, tem as respostas mais importantes e sabe como guiar a relação. Se é contrariado, pode se sentir muito machucado.

Leão

O leonino é sempre um líder, inclusive quando se fala de amor. Ele quer evoluir e trabalhará ao lado do parceiro, mas tomando as rédeas para poder construir uma conexão forte. Como tem muitas expectativas, prefere guiar as decisões para não ser decepcionado.

Virgem

O virginiano gosta de ser um líder e acredita sempre saber o melhor caminho, inclusive no amor. Por isso, ele não teme tomar a frente e se movimentar como acha melhor. Quando exagera no controle pode acabar afastando quem ama.

