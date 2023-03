4 perfumes masculinos para utilizar no outono

Com a chegada do outono e de climas mais frios, é preciso não só repensar as roupas para usar nesta nova estação, mas também os perfumes que combinem com o clima.

Se você não possui fragrâncias indicadas para o o outono, fique ligado na lista a seguir. Segundo o youtuber Luis Jordão, eles são os ‘cheiros perfeitos par se dar bem nesta estação. Confira!

The One Gold For Men - Dolce & Gabbana

Lançado em 2021, este perfume é um floral ideal para utilizar a noite, mas que funciona em dias frios. De acordo com Luis Jordão, é uma das melhores fragrâncias da marca.

As notas de topo são Laranja Sanguínea, Gengibre e Bergamota Siciliana. As notas de coração são Sálvia Esclaréia, Cardamomo e Gerânio e as notas de fundo são Madeira de Âmbar, Vetiver do Haiti e Patchouli.

Pasha de Cartier Edition Noire Sport - Cartier

Um perfume mais fresco devido as notas cítricas e aquosas. Dessa forma, o perfume funciona em dias mais quentes de outono.

As notas de topo são Cítricos e Notas Aquosas. A notas de coração são Oceânicas e as notas de fundo são Cedro, Sândalo e Âmbar.

Terre d’Hermes - Hermès

Um dos perfumes mais indicados para essa época do ano é Terre d’Hermes. A fragrância mistura notas cítricas e amadeiradas, contraponto perfeito para o clima de outono.

As notas de topo são Laranja e Toranja. As notas de coração são Pimenta, Sardinheira e Sílex. e as notas de fundo são Vetiver, Cedro, Patchouli e Benjoim.

Boucheron Quatre Pour Homme - Boucheron

Fragrância cítrica e amadeirada não muito conhecida, trazendo exclusividade para quem utiliza. D lista, é o perfume que mais combina com a lista.

As notas de topo são Folha de Violeta, Lima e Bergamota. As notas de coração são Lavanda, Artemísia e Gerânio e as notas de fundo são Ládano, Madeira Flutuante e Patchouli.

