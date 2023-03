Os 7 melhores perfumes da linha Malbec

A linha Malbec é, sem dúvidas, uma das mais utilizadas pelos homens perfumados no Brasil. Mas com diversas fragrâncias disponíveis, será que é possível listar quais seriam as melhores? O youtuber Halysson Abreu, do canal ‘Fragrance Xpress’ topou e desafio e listou 7 perfumes da linha Malbec para você conhecer neste ano. Confira.

Aquáticos

Malbec Noir

As notas de topo são Notas Aquáticas, Pimenta Rosa, Maçã, Bergamota, Abacaxi, Laranja, Mandarina, Toranja e Limão Siciliano. As notas de coração são Uvas Pinot Noir, Vinho Tinto, Lavanda, Pimenta, Coentro e Néroli e as notas de fundo são Fava Tonka, Gin, Âmbar, Sândalo, Cashmeran, Vetiver, Patchouli, Almíscar e Ládano.

Malbec Bleu

As notas de topo são Aquozone®, Gengibre e Bergamota. As notas de coração são Lavanda, Sálvia e Patchouli e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Sândalo e Âmbar.

Malbec Ultra Bleu

As notas de topo são Aquozone® e Bergamota. As notas de coração são Sálvia, Lavanda, Vinho Tinto, Patchouli e Hivernal® e as notas de fundo são Sândalo, Almíscar, Carvalho e Âmbar.

Amadeirados

Malbec Club Intenso

As notas de topo são Agulhas de Cedro, Pimenta, Folha de Violeta, Lima, Bergamota da Calábria, Olíbano, Cardamomo e Limão. As notas de coração são Cedro da Virgínia, Patchouli, Almíscar e Sinfonide e as notas de fundo são Musgo, Madeira Guaiac, Âmbar, Almíscar e Benjoim.

Malbec Absoluto

As notas de topo são Cedro, Pimenta Preta, Olíbano, Cassis, Cardamomo, Bergamota, Folhas de Violeta, Limão, Lima e Mandarina. As notas de coração são Licor, Frutas Secas, Patchouli da Indonésia e Cedro da Virgínia e as notas de fundo são Couro, Âmbar, Benjoim, Musgo de Carvalho e Almíscar.

LEIA TAMBÉM: 10 perfumes femininos PERFEITOS para arrasar neste outono

Malbec Black

As notas de topo são Canela, Cardamomo, Gengibre, Limão, Junípero ou zimbro e Bergamota. As notas de coração são Sálvia e Gerânio e as notas de fundo são Baunilha, Benjoim, Olíbano, Sândalo, Âmbar, Cashmeran e Patchouli.

Especiados

Malbec Gold

As notas de topo são Cardamomo e Bergamota. As notas de coração são Notas Amadeiradas e Patchouli e as notas de fundo são Âmbar e Almíscar.

Malbec Magnetic

As notas de topo são Uvas, Pimenta Rosa, Maçã, Cítricos, Cardamomo e Cipreste. As notas de coração são Notas Minerais, Madeira Guaiac, Rosa, Patchouli, Cashmeran, Sândalo, Cedro, Notas Verdes, Junípero ou zimbro e Noz-moscada e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar, Âmbar, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Olíbano.

Outros

Malbec Flame

As notas de topo são Noz-moscada, Bergamota e Tomilho. As notas de coração são Óleo de Pimenta, Alecrim, Flor de Laranjeira e Gardênia e as notas de fundo são Uvas, Resina do Sião, Couro, Cedro, Patchouli, Madeira Guaiac, Cashmeran, Avelã, Musgo e Baunilha.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes masculinos desconhecidos para você se sentir único

⋅ 5 perfumes para você se sentir UM MULHERÃO!

⋅ 5 perfumes Natura para você conhecer em 2023