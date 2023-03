Perfumes femininos BOMBAS e FORA DO RADAR Imagem: Flickr

Para chamar a atenção e ser observada em qualquer ambiente, existem algumas dicas válidas. O perfume que você utiliza, por exemplo, pode ser um ótimo artificio, principalmente se a fragrância é considerada uma bombinha, ou seja, exala à distância.

Mas se você não sabe quais são os perfumes considerados bombásticos, os que estão listados neste texto podem te ajudar. Além de exalar e fixar bem, essas fragrâncias da marca In The Box são inspiradas em perfumes importados e clássicos, porém com um melhor custo-benefício.

Crazy Poison - Inspirado em Hypnotic Poison (Dior)

Crazy Poison é inspirado no famoso perfume da maçã da marca Dior, um clássico que ultrapassa gerações. Seu aroma chama a atenção e é considerado baladeiro, perfeito para partir para a conquista na balada.

Possui notas de topo de Damasco, Ameixa e Coco. As notas de coração são Tuberosa, Jasmim, Lírio-do-Vale, Rosa, Pau-Brasil e Alcávia e finaliza com notas de fundo em Sândalo, Amêndoa, Baunilha e Almíscar.

La Déesse - Inspirado em Olympéa (Paco Rabanne)

Essa fragrância possui um aroma bem próximo à Olympéa, clássico da marca Paco Rabanne. O perfume é um coringa e combina tanto com o dia quanto com a noite, mas deve ser utilizado em ocasiões especiais, pois possui características elegantes e envolventes.

As notas de saída são Tangerina Verde, Jasmim, Flor de Gengibre. No corpo possui notas de Baunilha e Sal, que se destacam no perfume, e no fundo leva Ambargris, Madeira de Cashmere e Sândalo.

Addope - Inspirado em Addict Eau de Parfum 2002 (Dior)

Essa é a fragrância mais bombástica e misteriosa da lista. Seu aroma fixa e exala por muito e chama a atenção pela nota de Amora, envolvida por acordes florais. Ideal para o uso noturno, principalmente para seduzir na balada.

As notas de topo são Amora e Folha de Mandarina. No coração leva notas de Flor de Laranjeira, Peniocereus, Jasmim e Rosa e finaliza com Sândalo, Fava Tonka e Baunilha.

La Belle Fleur - Inspirado em Safanad (Parfums De Marly)

Considerado um perfume de nicho, é a fragrância menos conhecida da lista devido ao seu alto valor.

Pera e Flor de Laranjeira são as notas de saída. As notas de corpo são Ylang Ylang, Íris e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Sândalo, Baunilha e Âmbar.

