3 cuidados ESSENCIAIS com a sua pele durante o outono

As estações do ano não influenciam apenas nas roupas que você vai utilizar, mas elas ditam também os produtos de higiene pessoal e de cuidados com o corpo. No verão, por exemplo, a pele costuma apresentar mais oleosidade, sendo necessário produtos específicos para isso. E o outono? Quais os tipos de cuidados que essa época do ano pede?

Nesta estação, as temperaturas tendem a abaixar e o ar ficar mais seco, logo, a sua pele pode responder de forma negativo essa mudança de temperatura, sendo necessário novos cuidados.

Caso você tenha dúvidas sobre a sua pele e os tipos de produtos indicados para cada estação, confira as dicas a seguir.

Conheça a sua pele

Uma das dicas mais simples, mas que muitas pessoas podem ter dúvida, é sobre a própria pele. Antes de adquirir qualquer produto, é necessário entender se a sua pele vai responder bem a ele. Caso contrário, utilizar o produto de forma errada pode acabar sendo prejudicial para a saúde da pele.

Beba água e evite banhos quentes

A hidratação é uma forte aliada nos cuidados com a pele. No outono, devido às temperaturas mais frescas, é comum não realizar a ingestão de líquidos de forma correta. Além disso, banhos quentes são prejudiciais para a pele pois retiram a camada protetora do órgão, causando ressecamento.

Utilize protetor solar

Além da água, o segundo herói nos cuidados com a pele é o protetor solar. Independente da época do ano e se está sol ou não, o protetor evita o envelhecimento precoce da pele, além de problemas mais sérios, como o câncer de pele. Busque reaplicar o protetor solar durante o dia e utilize o filtro mesmo se estiver dentro de casa.

