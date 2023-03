Top 4 hidratantes de rosto para peles oleosas e com espinhas Imagem: Pexels

Se a sua pele é oleosa, com tendências a espinhas em alguns períodos, e você ainda não encontrou um hidratante ideal, a lista a seguir foi feita especialmente para você. Os produtos indicados por Carol Ramos estão entre os favoritos da youtuber, principalmente por serem indicados para o seu tipo de pele, que é mista com tendência à oleosidade.

Lembre-se que os hidratantes a seguir são apenas indicações e pode ou não funcionar na sua pele. Por isso o mais indicado é buscar um dermatologista para tirar dúvidas e entender o que você pode ou não utilizar no seu corpo.

Se você já sabe quais composições você deve ou não utilizar, veja as dicas a seguir com 4 hidratantes de rosto para peles oleosas e acneicas.

Hidratante facial Minéral 89 - Vichy

Um dos hidratantes faciais mais indicados por criadores de conteúdos e especialistas é o Minéral 89, da marca Vichy. Não é um produto muito barato, contudo, possui alta penetração e hidratação, devido ao Ácido Hialurônico, que juntamente com os 89% de água presente no produto, fortalece as defesas naturais da pele. Sua textura é em gel e possui rápida absorção.

Loção facial Gokujyun - Hada Labo

Com uma textura extremamente leve, esta loção hidratante possui um melhor custo-benefício do que a citada anteriormente. Sua textura é aquosa e possui quatro tipos de Ácido Hialurônico: Fermented Hyaluronic Acid, que protege a pele e aumenta a retenção de umidade; Nano Hyaluronic Acid, responsável por um alto poder de hidratação; Hyaluronic Acid, que funciona como uma barreira natural da pele e evita a perda de água, e por último o uper Hyaluronic Acid, posusindo duas vezes mais a capacidade de reter a água do corpo.

Hydro Boost - Neutrogena

Outro hidratante famoso e indicado por especialistas é o Hydro Boost, de Neutrogena. Possui rápida absorção e espalha muito bem. Seu valor está bem próximo da loção citada anteriormente.

Hydrabio sérum - Bioderma

Com uma textura mais densa e menos líquida, possui um aroma agradável e sua fórmula fornece uma sensação de hidratação por muito mais tempo.

