Esses são os cremes corporais masculinos mais cheirosos e que lembram aromas importados

Além de hidratar, um bom creme corporal deve exalar um aroma agradável e potente. Ao menos é isso que muitas pessoas buscam em um hidratante. Mas você conhece quais são os cremes mais potentes?

A lista a seguir traz os cremes corporais masculinos mais cheirosos e agradáveis da marca In The Box. Confira.

Creme Perfumado The Blue - Inspiração olfativa de Bleu

Bleu de Chanel está, sem dúvidas, no top 10 melhores perfumes masculinos importados. Por isso esse creme perfumado é um dos mais indicados da empresa In The Box.

The Blue possui um aspecto cremoso e de rápida absorção, além disso, fixa e exala por um bom tempo. Seu aroma é composto por limão, toranja, pimenta-rosa e hortelã nos acordes de topo. No corpo leva as notas de gengibre, jasmim, noz-moscada e Iso e Super e finaliza com as notas de fundo de cedro, sandalo, vetiver, patchouli, incenso, ládano e almíscar branco.

Creme Perfumado Aurum Parfum - Inspiração olfativa de 1 Million Parfum 2019

Já esse creme perfumado é inspirado em uma das diversas versões de 1 Million, outro clássico da perfumaria importada. Na versão Parfum, de 2019, a fragrância se mostra mais potente e bem masculina, graças à nota de couro.

Completando o aroma potente deste produto, todas as notas presentes são tuberosa, cashmere, sal, pinheiro no topo, nota de couro couro no coração e no fundo, ambargris, láudano e óleo de Monoi.

Creme Perfumado Lord Town - Inspiração olfativa de Layton

Layton, de Parfums de Marly, é um perfume com um valor de mercado bem acima das fragrâncias tradicionais, por isso seu aroma é considerado exclusivo. Mas se você quiser exalar um aroma tão elegante quanto o importado, você pode optar pelo creme Lord Town.

Seu aroma oriental floral transforma a fragrância em compartilhável e suas notas de topo são bergamota, lavanda, maçã e tangerina, completadas pelas notas de coração de violeta, jasmim, gerânio e as notas de fundo em Madeira Guaiac, patchouli, sândalo, cardamomo, baunilha e pimenta.

