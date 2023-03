Relato: “Tenho 21 anos e estou dormindo com a mãe do meu melhor amigo. Devo contar a ele?” Imagem: reprodução/20th Century Fox

Se você é uma pessoa que gosta de se aventurar em relacionamentos, provavelmente já experimentou situações embaraçosas, sejam elas boas ou ruins. Um dos grandes tabus de relacionamentos é a diferença de idade, mas ele pode se agravar caso a pessoa que você está saindo não seja apenas mais velha, mas também mãe do seu amigo.

Esse é o relato de um jovem leitor ao Metro Reino Unido, que diz ter 21 anos e questiona se deve continuar fazendo sexo com a mãe de um amigo.

“Tenho 21 anos e nos últimos seis meses tenho tido um caso secreto com a mãe do meu melhor amigo. Ela é uma mãe solo que tem apenas 36 anos e parece muito mais jovem. É uma piada comum entre os rapazes que a mãe desse cara é muito gostosa.

Ela costuma sair e festejar com as amigas, e foi numa dessas noites que me encontrei com ela. [...] Acabamos voltando para a casa dela e fazendo o melhor sexo de todos. Desde então, nos reunimos sempre que podemos. Não acho que meu amigo apreciaria o fato de que estou me divertindo com a mãe dele.

Sinto-me culpado por tudo estar acontecendo pelas costas dele. Não estou dizendo que vai durar para sempre, mas por enquanto parece certo. Só não sei a maneira certa de lidar com isso”.

É necessário comunicar o amigo?

Antes de ajudar o rapaz com o problema, a especialista em relacionamentos Laura Collins comenta que, por ter sido mãe logo cedo, a mulher provavelmente não aproveitou a sua juventude e está compensando isso agora, por isso, não há nada demais na relação sexual casual. Contudo, ela pede atenção aos sentimentos envolvidos.

“Se for apenas uma coisa física e o ponto principal seja uma fantasia que você tem desde os 13 anos, recomendo um pouco de cautela. É muito provável que alguém, provavelmente ela, se machuque, e quanto mais o caso durar, mais profunda será a dor”.

Contudo, se o relacionamento for baseado apenas em sexo, Laura pede para o jovem não se preocupar, mas que é preciso comunicar o seu amigo.

“É provável que pareça estranho para ele no começo, mas deixe a ideia fluir um pouco. Tenho certeza de que ele gostaria que sua mãe fosse feliz, e se felicidade é o que ela recebe de você, então ele acabará por aceitar”.

